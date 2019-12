Ciclone Sarai deixa um morto e um desaparecido nas ilhas Fiji

O ciclone Sarai se afastava neste domingo (28) das praias do arquipélago de Fiji, deixando um morto, um desaparecido e mais de 2.500 pessoas evacuadas em abrigos de emergência.

Um estudante de 18 anos se afogou na ilha de Kadavu, indicou a diretora do Escritório Nacional de Desastres, Vasiti Soko.

"O homem foi arrastado por fortes correntes quando estava nadando com amigos", afirmou Soko.

A diretora também explicou que na manhã de domingo (hora local), 2.538 pessoas seguiam alojadas em 70 refúgios.

As equipes de resgate continuam buscando um desaparecido e outra pessoa está gravemente ferida após ser atingida por uma árvore que caiu.

O ciclone também causou danos em casas e plantações, cortes de luz e cancelamentos de voos internacionais, afetando turistas que tinham previsto passar as festas de fim de ano nestas ilhas do sul do Pacífico.