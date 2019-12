A atriz americana Sue Lyon, conhecida por interpretar a personagem Lolita no filme de mesmo nome do diretor Stanley Kubrick, uma adaptação do romance de Vladimir Nabokov, morreu aos 73 anos, anunciou o New York Times.

Segundo o jornal, que cita uma de suas amigas íntimas, Lyon morreu na noite de quinta-feira em Los Angeles.

Nascida em julho de 1946, foi escolhida aos 14 anos para atuar no filme de Kubrick, lançado em 1962. A atriz ganhou um Globo de Ouro por esse trabalho.

Para evitar um escândalo, o diretor queria que sua atriz fosse mais velha que a personagem do livro.

Para escapar da censura, Kubrick mitigou voluntariamente os aspectos mais provocativos do romance, que narra uma relação pedófila entre uma adolescente e um homem adulto que se torna seu padrasto.

Como detalha o New York Times, Nabokov descreveu Sue Lyon como a "ninfa perfeita" para interpretar Lolita, antes de declarar mais tarde que gostaria de ver a atriz francesa Catherine Demongeot nesse papel.

Depois de "Lolita", Sue Lyon atuou em cerca de vinte filmes antes de encerrar sua carreira em 1980.