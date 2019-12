Dez soldados afegãos são mortos em ataque do Talibã

Dez soldados afegãos foram mortos neste sábado (28) em um ataque do Talibã contra uma base militar na província de Helmand, no sul do país, informaram fontes oficiais.

O Talibã cavou um túnel sob a base, localizada no distrito de Sangin, e o explodiu antes que seus membros atacassem o complexo, disse à AFP Nawab Zadran, porta-voz do 215º batalhão do exército de Maiwand, no sul do Afeganistão.

"Havia 18 soldados garantindo a segurança da população de Sangin, que estava na base. Quatro ficaram feridos e outros quatro repeliram o ataque do Talibã com coragem", afirmou.

O porta-voz da província, Omar Zawak, confirmou o ataque e explicou que os dez soldados morreram com a explosão.

Por sua parte, o porta-voz do Talibã no Afeganistão, Zabihullah Muyahid, assumiu a responsabilidade pelo atentado em nome do movimento. O Talibã tem uma forte presença em Helmand.

O Talibã e os Estados Unidos iniciaram um processo de diálogo para negociar a retirada das forças americanas do país, mas as discussões foram suspensas após um ataque dos insurgentes contra a base militar americana de Bagram.