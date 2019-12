Manifestantes de Hong Kong exigem que comerciantes chineses deixem a região

Policiais e manifestantes se enfrentaram neste sábado durante um protesto em um shopping de Hong Kong que exigia que comerciantes chineses deixem o território em mais um fim de semana de tensão contra o governo.



O protesto em Sheung Shui, perto da fronteira de Hong Kong com o continente, foi

parte dos esforços para pressionar o governo, interrompendo a atividade econômica. Cerca de 100 manifestantes marcharam pelo shopping gritando "Deixem Hong Kong" e "Voltem para o continente".



A polícia contra-atacou e algemou alguns manifestantes. Um policial disparou spray de pimenta contra manifestantes e repórteres. Segundo a emissora RTHK, 14 pessoas foram detidas.



Os protestos que começaram em junho por causa de uma proposta de lei de extradição se espalharam para outras demandas que incluem mais democracia e outras queixas.



A lei proposta foi retirada, mas os manifestantes querem a renúncia do líder do território, Carrie Lam, e outras mudanças. Os manifestantes reclamam que o governo de Pequim e Lam estão corroendo a autonomia e liberdades civis prometidas a Hong Kong quando o ex-colônia britânica retornou à China em 1997.



Neste sábado, alguns comerciantes do shopping em Sheung Shui enrolaram fita laranja

Em quiosques e nas portas de segurança parcialmente fechadas nas lojas, mas a maioria dos negócios funcionou normalmente.



Hong Kong, que não possui imposto sobre vendas e reputação de produtos originais, é

popular entre os comerciantes chineses que compram mercadorias para revender no continente.



Fonte: Associated Press