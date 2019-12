Cazaquistão quer apuração severa

Aeronave que caiu em Almaty transportava 93 passageiros e cinco tripulantes com destino à capital Nur-Sultan (foto: Comitê de Emergências do Cazaquistão/AFP)





Um avião do Cazaquistão que transportava 93 passageiros e cinco tripulantes caiu pouco depois da decolagem, matando 12 pessoas, como informaram autoridades em Almaty, a maior cidade do país. O acidente deixou 17 feridos em estado grave. Inicialmente, foram divulgadas as mortes de 15 pessoas na tragédia. Houve dezenas de feridos. A aeronave teve problemas pouco depois de partir de Almaty.





Durante a decolagem o avião perdeu altitude e rompeu uma cerca de concreto antes de atingir um sobrado, informou o Comitê da Aviação Civil do Cazaquistão. Não ficou claro de imediato o que provocou a queda. As imagens mostravam que a frente da fuselagem quebrada atingiu a residência e a parte traseira caiu no campo ao lado do aeroporto.





O avião estava voando para Nur-Sultan, capital do país da Ásia Central, anteriormente conhecida como Astana. Comunicado emitido pelo aeroporto, em sua página no Facebook, informa que não houve incêndio. Operação de resgate foi iniciada imediatamente após o acidente.





Cerca de 1 mil pessoas estavam trabalhando no local coberto de neve, no qual o acidente aconteceu. O tempo em Almaty era limpo, com temperatura abaixo de zero, comum nesta época do ano. A aeronave foi identificada como um Fokker-100, avião a jato de tamanho médio, com dois turbos e turbofan.





A empresa que fabricou a aeronave faliu em 1996 e a produção do Fokker-100 foi paralisada no ano seguinte. Todos os voos da Bek Air e Fokker-100 no Cazaquistão foram suspensos até a investigação do acidente, disseram as autoridades do país. “Os responsáveis ?? sofrerão punições severas de acordo com a lei”, tuitou o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev, expressando condolências às vítimas e suas famílias.





Em declarações ao site Tengrinews, um dos sobreviventes descreveu o ambiente dentro do avião antes do acidente. Ele disse ter ouvido “som horrível” antes de o aparelho ter começado a perder altitude. O avião continuou a marcha de forma inclinada, antes de perder altitude. Os passageiros, segundo relatos, começaram a gritar e a chorar temendo pelo pior.





O governo cazaque ofereceu as condolências às famílias enlutadas e afirmou que os responsáveis “serão severamente punidos de acordo com a lei”. O presidente Kassym-Joamrt Tokayev anunciou que o acidente vai ser alvo de uma investigação governamental.





Terra treme





Um terremoto de magnitude 5,1 sacudiu a região sudoeste do Irã, onde se encontra a central nuclear de Bushehr, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor foi sentido em toda a região de Kalameh, a 45 quilômetris de Bushehr, às 5h23 do horário local.





Até o fechamento desta edição não havia informações sobre danos materiais, de acordo com a agência de notícias ISNA. “Segundo a avaliação da Media Luna Roja e [autoridades] regionais, ainda não temos conhecimento específico sobre danos”, disse o diretor da unidade de crise provincial, Jahangir Dehghani, representante da ISNA. “Poderíamos ter um bloqueio em rodovias próximas das montanhas por causa da intensidade do terremoto”, acrescentou.