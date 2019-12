Encontrados restos de helicóptero que caiu no Havaí com sete pessoas a bordo

Os destroços de um helicóptero turístico desaparecido na costa de Havaí, com sete pessoas a bordo, foram encontrados nesta sexta-feira, informaram autoridades do arquipélago dos Estados Unidos.

"O local do acidente do helicóptero desaparecido desde a tarde de quinta-feira foi confirmado em Kokee, perto de Nualolo", de acordo com as autoridades do condado de Kauai, que não dão informações sobre o paradeiro dos ocupantes do aparelho.

"Continuam as operações e fazemos tudo o que podemos", disse o prefeito de Kauai, Derek Kawakami.

O helicóptero estava percorrendo a costa noroeste da ilha de Kauai, a quarta maior do arquipélago do Havaí, conhecida por seus grandes penhascos e florestas tropicais.

A Guarda Costeira, a polícia local, o departamento de bombeiros e outras agências montaram uma operação de busca do aparelho.