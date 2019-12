Wall Street fechou nesta sexta-feira com recordes do Dow Jones e do S&P; 500, enquanto o Nasdaq teve uma leve queda.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,08%, a 28.645,26 unidades. O S&P; 500 teve alta de menos de um ponto, fechando a 3.240,02. O tecnológico Nasdaq recuou 0,17%, a 9.006,62 unidades, após 11 altas consecutivas.