AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

PRAGA (República Tcheca) - 30º aniversário da eleição de Vaclav Havel como Presidente da República da Tchecoslováquia - 21H00

Oriente Médio e África do Norte

IRAQUE - Protestos contra o governo - (até 1 de Janeiro 2020)

(+) OMÃ - Exercícios militares conjuntos da China, Rússia e Irã realizados no Golfo de Omã - (até 30)

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2019

América

BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta em novembro) - 10H30

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Índice oficial da atividade industrial chinesa - 23H00

(+) HONG KONG (China) - Celebrações de Ano Novo organizadas pelas autoridades devido às manifestações - 23H00

TERÇA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Mundo

MUNDO - Comemorações de Ano Novo pelo mundo -

MUNDO - Retrospectivas 2019 -

América

(+) PANAMÁ (Panamá) - Há 20 anos, os Estados Unidos devolveram o controle do Canal ao Panamá após a invasão para depor Noriega -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Newseum, museu de imprensa fechado -

(+) MANÁGUA (Nicarágua) - Oposição nicaraguense convoca manifestação para pressionar solução para crise social - 16H00

Europa

MOSCOU (Rússia) - 20º aniversário da renúncia do presidente russo Boris Yeltsin, que nomeia seu primeiro-ministro Vladimir Putin -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Publicação de documentos sigilosos pelos Arquivos Nacionais Britânicos -

MOSCOU (Rússia) - Discurso de Vladimir Putin no Ano Novo - 11H00 (até 1 de Janeiro 2020)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco conduz as celebrações de Ano Novo na basílica de São Pedro - 14H00

MOSCOU (Rússia) - Ano Novo na Praça Vermelha - 19H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Audiência da Suprema Corte de Israel sobre a capacidade de Netanyahu de formar um governo por causa de seus problemas com a justiça -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Corrente humana de manifestantes pró-democracia na véspera de Ano Novo - 09H00

QUARTA-FEIRA, 1 DE JANEIRO DE 2020

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Ano Novo na praia de Copacabana - 00H00

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Lei de proteção da vida privada do consumidor entra em vigor na Califórnia -

(+) RENTON (Estados Unidos) - Produção do Boeing 737 MAX interrompida, suspensa até novo aviso -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Lançamento do thriller político-religioso "Messiah", da Netflix -

Europa

(+) CROÁCIA - Croácia assum a presidência pro tempore da UE -

(+) GENEBRA (Suíça) - 25º aniversário da criação da Organização Mundial do Comércio -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Discurso de Ano Novo do Premier Boris Johnson -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa celebra missa no Dia da Paz no Vaticano - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) PYONGYANG (Coreia do Norte) - Discurso de Ano Novo de Kim Jong Un -

(+) PEQUIM (China) - China baixa tarifas alfandegária de 850 produtos alimentícios -

QUINTA-FEIRA, 2 DE JANEIRO DE 2020

América

MIAMI (Estados Unidos) - EUA encerram status de proteção especial para haitianos que se refugiaram após o terremoto de 2010 -

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil (Ref: Mês Dez/2019 - 14H30

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Balança comercial 2019 - 15H30

SEXTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2020

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Lançamento de coalizão evangélica pró-Trump - 20H00