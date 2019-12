Japão envia reforço para garantir navegação segura no Oriente Médio

O governo do Japão anunciou nesta sexta-feira que despachará uma pequena esquadra naval para águas próximas ao Irã, como parte de seus esforços para garantir a navegação segura na região. Uma série de ataques a embarcações - incluindo uma em junho contra um navio-tanque petroleiro operado por japoneses perto da costa iraniana - aumentou as tensões na área neste ano.



Os Estados Unidos e seus aliados têm culpado Teerã pelos ataques, o que o regime iraniano nega. O Japão depende do Oriente Médio para boa parte de seu petróleo.



Tóquio disse que sua missão seria reunir informação e que enviaria um destroier que levava um ou dois helicópteros. Também planeja usar uma aeronave de patrulha P-3C enviado ao Djibuti em uma missão antipirataria multinacional que tem sido realizada desde 2009. Fonte: Dow Jones Newswires.