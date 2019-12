Confira algumas personalidades que partiram em 2019

Do romancista Toni Morrison, vencedor do prêmio Nobel de Literatura, ao icônico designer de moda Karl Lagerfeld, passando pelo homem forte do Zimbábue, Robert Mugabe, confira a seguir algumas das principais personalidades falecidas em 2019.

- Janeiro -

- 21: O jogador de futebol argentino Emiliano Sala, 28 anos, morto quando o avião em que viajava caiu no Canal da Mancha.

- 26: O compositor francês Michel Legrand, vencedor de três Oscars e autor de trilhas clássicas como "Yentl" (1983), morreu aos 86 anos.

- Fevereiro -

- 7: O veterano ator britânico Albert Finney, que ganhou três Globos de Ouro, morreu aos 82 anos.

- 16: Bruno Ganz, ator suíço conhecido por seu papel como Adolf Hitler em "A Queda" (2004), morreu aos 77 anos de câncer.

- 19: Karl Lagerfeld, lenda da alta-costura, diretor artístico do Channel, morreu aos 85 anos.

- 21: Stanley Donen, 94 anos, diretor americano do amado clássico de Hollywood "Cantando na Chuva" (1952).

- 28: pianista, compositor e maestro alemão-americano Andre Previn, vencedor de 10 Grammys e quatro Oscars, com 89 anos.

- Março -

- 4: O ator americano Luke Perry, da série Barrados no Baile, morreu após um derrame aos 52 anos.

- 4: Vocalista da banda de rave britânica The Prodigy, Keith Flint, cometeu suicídio aos 49 anos.

- 29: A cineasta francesa pioneira Agnes Varda morreu aos 90 anos.

- Abril -

- 17: O ex-presidente peruano Alan Garcia, 69 anos, depois de atirar na própria cabeça para evitar ser preso por acusações dentro do escândalo envolvendo a Odebrecht.

- Maio -

- 13: A lenda de Hollywood e atriz namoradinha da Américas, Doris Day, aos morre aos 97 anos.

- 16: Ieoh Ming Pei, arquiteto chinês-americano de estruturas modernas icônicas como a Pirâmide do Louvre, em Paris, aos 102 anos de idade.

- 20: Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1 da Áustria, aos 70 anos, oito meses após um transplante de pulmão.

- 23: Autora e ilustradora infantil britânica Judith Kerr, 95 anos.

- Junho -

- 15: O cineasta e diretor de ópera italiano Franco Zeffirelli morreu aos 96 anos.

- 17: O presidente egípcio islâmico Mohamed Morsi, demitido em 2013 após um ano de governo de divisão, morreu na prisão aos 67 anos.

- 17: A herdeira e socialite americana Gloria Vanderblit faleceu aos 95 anos.

- Julho -

- 6: O músico e compositor brasileiro João Gilberto, pioneiro da Bossa Nova, morreu aos 88.

- 16: O cantor sul-africano Johnny Clegg morreu aos 66 anos de câncer.

- 17: Andrea Camilleri, romancista italiana que criou o detetive siciliano Montalbano, aos 93 anos.

- 22: O ex-primeiro-ministro chinês Li Peng, linha-dura da repressão à Praça da Paz Celestial em 1989, com 90 anos.

- 25: O presidente mais antigo do mundo, o tunisiano Beji Caid Essebsi, morreu aos 92 anos, pouco antes do final de seu primeiro mandato.

- Agosto -

- 5: O autor Toni Morrison, primeiro afro-americano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, morreu aos 88 anos.

- 10: O financista americano Jeffrey Epstein, 66 anos, foi encontrado morto em sua cela por um aparente suicídio enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico de meninas menores de idade e abuso sexual.

- 16: O ator norte-americano Peter Fonda, mais conhecido por "Easy Rider" (1969), de câncer de pulmão aos 79 anos.

- Setembro -

- 3: Fotógrafo alemão Peter Lindbergh, creditado pelo lançamento de carreira de supermodelos como Naomi Campbell e Cindy Crawford, morreu aos 74 anos.

- 6: O líder autocrático do Zimbábue Robert Mugabe, deposto pelos militares em 2017, após 37 anos no poder, morreu aos 97 anos.

- 9: Fotógrafo de documentário pioneiro nascido na Suíça, Robert Frank aos 94 anos.

- 19: Zine El Abidine Ben Ali, da Tunísia, o primeiro líder a ser derrubado na Primavera Árabe de 2011, exilado na Arábia Saudita com 83 anos.

- 26: Jacques Chirac, presidente francês de 1995 a 2007, com 86 anos.

- 30: A cantora de ópera americana Jessye Norman morreu no hospital aos 74 anos.

- Outubro -

- 17: Alicia Alonso, lenda do balé cubano que ensinou até os 90 anos, faleceu aos 98.

- 17: O congressista democrata americano Elijah Cummings, 68, se tornou o primeiro parlamentar afro-americano a permanecer no estado no edifício do Capitólio, em Washington.

- 23: A campeã paraolímpica belga Marieke Vervoort deu fim à sua vida através da eutanásia aos 40 anos, sofrendo de uma doença muscular degenerativa.

- 26: O líder do grupo do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, com quase 40 anos, foi morto em um ataque noturno pelas forças especiais dos EUA na Síria.

- Novembro -

- 2: 2: A famosa cantora e atriz suíça naturalizada francesa Marie Laforet morreu aos 80 anos.

- 24: Clive James, apresentador, escritor crítico e poeta australiano, morreu aos 80 anos de leucemia.

- 30: o letão Mariss Jansons, considerado um dos regentes de orquestra mais talentosos do mundo, morreu aos 76 anos.

- Dezembro -

- 8: O ex-presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA) e figura histórica das finanças, Paul Volcker, morreu aos 92 anos.

- 14: A atriz fetiche do cineasta Jean-Luc Godard, Anna Karin, morreu aos 79 anos.

- 21: O estilista francês de origem italiana, Emanuel Ungaro, morreu aos 86 anos de idade.

- 23: O general Ahmed Gaid Salah, chefe do estado-maior do exército argelino que se tornou o homem mais forte do país após a renúncia do presidente Abdelaziz Bouteflika, morreu aos 79 anos.