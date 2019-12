Ataque mata 14 militares no Níger

Quatorze soldados foram mortos em um ataque realizado por "terroristas fortemente armados" na região de Tillabrri, no oeste do Níger, informou o Ministério do Interior nesta quinta-feira em um comunicado.

"Um comboio da gendarmeria e da Guarda Nacional que escoltavam as equipes de recrutamento eleitoral em Sanam (departamento de Abala) foi vítima de uma emboscada por terroristas fortemente armados", afirmou o comunicado.

"Depois de uma batalha feroz, sete gendarmes e sete guardas foram mortos", acrescentou.