Ataque ataque deixa 17 civis mortos no Iêmen

Dezessete civis foram mortos em um ataque a um mercado na província iemenita de Saada (norte), informou a ONU, lamentando o terceiro ataque desse tipo contra a cidade em um mês.

O ataque ao mercado de Al Raqw causou 17 mortes, incluindo 12 imigrantes etíopes, e feriu outras 12, segundo a ONU, que não indicou a origem do ataque.

Nos dias 22 e 27 de novembro, dois ataques já haviam ocorrido contra o mercado de Saada, um reduto dos rebeldes huthis, no qual dez pessoas morreram, incluindo outros migrantes etíopes.

Esses ataques acontecem em um período de relativa calma no Iêmen, onde, desde 2015, forças leais ao governo, apoiadas por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, colidem com os rebeldes do norte de Houthi, apoiados pelo Irã.