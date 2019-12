Mais de dez soldados morrem em ataque no norte de Burkina Faso

Pelo menos dez soldados burquinenses morreram na madrugada desta quarta-feira em outro ataque contra um destacamento militar no norte de Burkina Faso - informaram fontes das forças de segurança à AFP.

"Uma patrulha do destacamento militar de Nassiguia foi atacada durante a noite de terça para quarta", disse à AFP uma das fontes de segurança.

"Cerca de dez militares morreram em uma emboscada que aconteceu em Hallalé", uma localidade situada na mesma região onde, ontem pela manhã, ocorreu o ataque em Arbinda que teve 42 mortos, entre civis e militares.

Segundo outra fonte das forças de segurança, "a resposta permitiu neutralizar (matar) vários terroristas".

Uagadugu decretou dois dias de luto nacional, hoje e amanhã, após o ataque em Arbinda que deixou 35 civis (dos quais 31 mulheres) e sete militares mortos, além de "80 terroristas", segundo as autoridades burquinenses.

Na fronteira com Mali e Níger, Burkina Faso tem sido, com frequência desde 2015, palco de atentados extremistas, assim como outros países da zona do Sahel.