Netanyahu é retirado de comício em Israel após anúncio de lançamento de mísseis

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em campanha pelas primárias de seu partido, foi retirado nesta quarta-feira à noite de um comício em Ashkelon, sul de Israel, após o anúncio do lançamento de mísseis procedentes de Gaza.

Um vídeo divulgado pela emissora de televisão pública Kan 11 mostrou quando um agente de segurança se aproximou de Netanyahu e o avisou de um "alerta vermelho". O premiê saudou os militantes do Likud reunidos no ato e, depois, foi evacuado junto com sua mulher, Sara.

"Um projétil foi lançado da Faixa de Gaza para o território israelense e interceptado pelo sistema de defesa Cúpula de Ferro", indicou o Exército em um comunicado, acrescentando que as sirenes de alerta soaram em Ashkelon.

O líder do Likud já havia sido retirado, por motivo semelhante, de um comício nesta mesma localidade do sul de Israel em setembro, em meio à campanha das segundas eleições legislativas convocadas em 2019.

Na quinta-feira, os militantes do Likud elegerão seu novo líder em primárias exigidas por Gideon Saar, o principal rival interno de Netanyahu que espera ocupar seu lugar à frente desta sigla conservadora e nacionalista.

Israel terá, em 2 de março, suas terceiras eleições legislativas em menos de um ano. Espera-se, com isso, pôr fim à crise política deflagrada depois que nem Netanyahu nem seu adversário Benny Gantz conseguiram formar governo.