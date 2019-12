Rainha Elizabeth II celebra 'compromisso' dos jovens com mudança climática

A rainha da Inglaterra Elizabeth II celebrou em sua mensagem de Natal, nesta quarta-feira (25), o compromisso das novas gerações diante da crise climática, após um 2019 marcado por inúmeras mobilizações inspiradas na ativista Greta Thunberg.

"Os desafios que muita gente enfrenta no presente são, talvez, distintos dos que minha geração enfrentou, mas estou surpresa com a maneira como as novas gerações demonstram um senso de dever diante de problemas como a proteção do meio ambiente e do clima", elogiou a monarca, de 93 anos, que não citou o nome de Greta em seu discurso.

Escolhida personalidade do ano pela revista "Time", a adolescente sueca de 16 anos inspirou milhares de jovens ao redor do mundo que foram às ruas pedir aos dirigentes que tomem medidas ambiciosas para fazer frente à mudança climática.

Em seu tradicional discurso natalino, Elizabeth II também disse que ela e seu marido, príncipe Philip, "orgulham-se" da chegada de um novo membro à família Real com o nascimento em maio de Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle.

Estas palavras contrastam com a ausência de Harry e Meghan nas fotografias que decoravam o escritório da soberana durante sua intervenção televisiva.

O duque e a duquesa de Sussex não passarão as festas de fim de ano com a família Real. Harry e Meghan foram para o Canadá, onde a americana viveu por sete anos quando trabalhava como atriz na série "Suits".

Elizabeth II também falou de um ano cheio de obstáculos depois que a sociedade britânica se dividiu por causa do Brexit.

"Podemos fazer coisas positivas quando deixamos de lado as diferenças do passado e no unimos através da amizade e da reconciliação", afirmou.

"Com frequência, são os pequenos passos, em vez dos passos de gigante, que trazem as mudanças mais duradouras", defendeu a rainha, após um 2019 no qual se comemorou o 75º aniversário do desembarque da Normandia e meio século após a chegada do homem à Lua.