Incêndio florestal afeta cerca de 200 casas em Valparaíso, no Chile

Cerca de 150 hectares foram devastados pelo incêndio (foto: Pablo ROJAS MARIADAGA / AFP)

Cerca de 200 casas foram afetadas por umque começou nesta terça-feira (24) na cidade turística portuária de, centro do, e que deixou dezenas de famílias desabrigadas durante a celebração do Natal.

O incêndio atingiu os morros Rocuant e San Roque, na parte alta da cidade, e se mantinha ativo, porém em menor intensidade, enquanto o número de casas "afetadas pelo fogo" subiu de 150 para 200 em questão de horas.





O fogo avançou rapidamente na direção de casas de madeira (foto: RAUL ZAMORA / ATON CHILE / AFP)

No total, cerca de 150 hectares foram devastados pelo incêndio, segundo o ministro do Interior, Gonzalo Blumel. "Avançou-se bastante no controle do fogo, mas o incêndio ainda não foi contido."

Segundo o serviço nacional de emergências (Onemi), 12 bombeiros ficaram feridos e 1,7 mil clientes permanecem sem energia elétrica. Outro incêndio florestal se mantém ativo e "consome uma superfície aproximada de 9 hectares de vegetação".

Trabalham nos dois incêndios 25 brigadas florestais civis e militares, 12 unidades dos bombeiros, sete aviões-tanque e de observação e 11 helicópteros, informou o Onemi.

Natal amargo

O fogo avançou rapidamente na direção de casas de madeira, motivo pelo qual polícia, bombeiros e Exército evacuaram dezenas de famílias que aguardavam a ceia de Natal. Algumas passaram a noite em abrigos.

"Estávamos preparando tudo para passar as festas, quando começou o incêndio. Foi tudo tão rápido, não conseguimos retirar nada", contou à AFP Fabián Olguín, 28, que vivia no morro Rocuant.

As casas ficam nos bairros populosos da parte alta de Valparaíso, onde as construções são feitas principalmente de madeira e muitos de seus habitantes vivem em condições precárias.

Os donos das casas afetadas, que perderam todos os seus pertences, retornaram ao local hoje para resgatar o que sobrou em meio aos escombros.

"Horrível, terrível, ver as casas em chamas. Perder o sacrifício, o trabalho de 20 anos. Infelizmente, ficamos todos sem lar", lamentou, entre lágrimas, Silvia Puga, 49.

A intensidade do fogo diminuiu nas zonas habitadas, enquanto bombeiros ainda tentavam combater focos ativos em pontos ermos dos morros, explicou o ministro Blumel.





Investigação

As causas dos incêndios são investigadas pelo Ministério Público, e o governo anunciou processos contra possíveis responsáveis. "Há indícios de que este incêndio tenha sido intencional", assinalou Blumel.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas e um veículo perto de onde o fogo começou.

O governo chileno comprometeu 165 milhões de dólares para combater a difícil temporada de incêndios, ante a dura seca que atinge o centro do país há mais de uma década.