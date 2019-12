O que é o amor? Depende do idioma que você fala

A palavra "amor" pode ser traduzida como "sevgi" em turco e "szerelem" em húngaro - mas será que o conceito tem o mesmo significado para os falantes das três línguas?

Pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill e do Instituto Max Planck para a Ciência da História Humana usaram uma nova ferramenta em linguística comparada para examinar conceitos emocionais em todo o mundo. Descobriram que a maneira como pensamos em coisas como raiva, medo ou alegria depende do nosso idioma.

O artigo se baseou em dados de quase 2.500 idiomas, dos grandes com milhões de falantes até os pequenos com milhares, e foi publicado na revista Science na quinta-feira.

Às vezes, as palavras usadas para descrever emoções são tão únicas, que parecem estar enraizadas exclusivamente em uma cultura específica. A palavra alemã "Sehnsucht", que se refere a um forte desejo por uma vida alternativa, não tem tradução para o português.

Assim como a palavra "awumbuk", usada pelo povo Baining da Papua-Nova Guiné para descrever sentimentos de apatia que os anfitriões sentem depois que os convidados partem.

Mas muitos outros estados emocionais são nomeados em todas as línguas do mundo, levando os cientistas a se perguntarem o quão próximo seus significados realmente são.

Para abordar a questão, a equipe contou com palavras "colexificadas", que se refere a quando uma palavra tem mais de um significado e os diferentes significados são vistos pelos falantes dessa língua como conceitualmente semelhantes.

Por exemplo, a palavra em inglês "funny" pode significar engraçado e também estranho, e o humor é frequentemente encontrado em coisas estranhas. Em russo, a palavra "ruka" é usada tanto para a mão quanto para o braço; em japonês, "ki" pode significar tanto árvore quanto madeira e, em francês, "femme" significa mulher e esposa.

Os pesquisadores construíram redes de conceitos emocionais colexificados e os compararam entre idiomas e famílias de idiomas, descobrindo que as palavras variavam bastante em suas nuances, mesmo que seu significado fosse igualado nos dicionários de tradução.

Nas línguas austronésias, por exemplo, "surpresa" estava estreitamente associada ao "medo", enquanto nas línguas Tai-Kadai do sudeste da Ásia e sul da China, "surpresa" estava ligada aos conceitos de "esperança" e "desejo".

"Ansiedade" estava intimamente relacionada à "raiva" entre as línguas indo-europeias, mas estava mais ligada ao "luto" e "arrependimento" entre as línguas austroasiáticas, enquanto o conceito de "orgulho" também se correlacionava com emoções positivas ou negativas, dependendo da cultura.

- Emoções primárias conectadas -

"Nem toda família de idiomas parece ver emoção da mesma maneira que a outra, e essa é uma descoberta realmente importante em uma escala tão grande", contou à AFP Kristen Lindquist, professora associada de psicologia e neurociência da UNC-Chapel Hill e principal autora do artigo.

A análise constatou que as famílias de idiomas com colexificações semelhantes estavam perto em proximidade geográfica, sugerindo que a variação poderia estar ligada a padrões de comércio, conquista e migração.

No entanto, houve também algumas descobertas universais: todas as línguas distinguiram emoções com base no fato de serem agradáveis ou desagradáveis de experimentar, e se envolvem níveis altos ou baixos de excitação.

Poucas línguas equiparavam a emoção de baixa excitação da tristeza com a emoção de alta excitação da raiva, e poucas viam a agradável emoção de "feliz" como semelhante à emoção desagradável de "arrependimento".

Isso apoia a ideia de que certas emoções primárias são conectadas aos cérebros de mamíferos, as quais os humanos acrescentaram ao longo de milênios por meio de novas experiências que passaram a nomear.

"Existem os blocos de construção básicos da emoção, mas os seres humanos vêm desenvolvendo esses blocos há milhares de anos em nossas culturas", explica à AFP Joshua Jackson, estudante de doutorado da UNC-Chapel Hill e principal autor.

"A maneira como nomeamos e comunicamos emoções tem sido uma parte importante desse processo e é por isso que temos tanta diversidade na maneira como expressamos emoções hoje".