Peregrinos celebram o Natal em Belém

Belém, Territórios palestinos – Cristãos de todo o mundo começaram a chegar desde as primeiras horas de ontem na Igreja da Natividade de Belém, onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu. Em um ambiente calmo e festivo, palestinos e estrangeiros lotavam gradualmente o centro desta pequena cidade, localizada na Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel há mais de 50 anos. Nos portões da basílica, uma longa fila de fiéis crescia à medida que a manhã avançava. Todos desejavam passar alguns segundos no local onde se acredita que Jesus nasceu, uma pequena gruta que é acessada por uma escada estreita, localizada atrás do altar da igreja.





Ola veio da Nigéria e estava emocionada em poder passar o Natal em um lugar tão especial. Diante dela, várias dezenas de crianças palestinas vestidas de azul, amarelo e branco, desfilam tocando gaitas e tambores. “Que atmosfera linda!”, diz Jeanine, que veio da França. “Estou tão animada por estar aqui hoje, é maravilhoso”, suspira Germana, uma italiana, que veio de Nápoles com o marido e os dois filhos.





Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, chegará a Belém hoje pela manhã, onde celebrará a missa do galo na Igreja de Santa Catalina, ao lado da Basílica da Natividade. Espera-se também que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, participe dessa missa. Este ano, os fiéis também podem contemplar uma pequena relíquia que acaba de voltar a Belém do Vaticano: um fragmento do que se acredita ser a manjedoura de Jesus que esteve longe da Terra Santa por mais de 1.300 anos. "É importante porque faz parte da estrutura de madeira do presépio original de Belém. Essa estrutura de madeira deixou a Terra Santa por volta do ano 640”, segundo o custódio da Terra Santa, Francesco Patton.

Grupo de fiéis da Nigéria faz oração na gruta santa onde Maria teve seu filho há 2.019 anos. Visita é marcada pela emoção dos peregrinos

Tão perto, tão longe





Em Belém, haverá milhares de estrangeiros, mas poucos cristãos da Faixa de Gaza, já que Israel concedeu poucas permissões de viagem. Qualquer palestino que deseje sair de Gaza para ir à Cisjordânia, ambos territórios palestinos, deve atravessar Israel e obter uma permissão previamente emitida pelas autoridades israelenses. Cerca de 200 pessoas foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza, de um total de 950 solicitações, segundo Wadi Abu Nasar, porta-voz das Igrejas da Terra Santa.





Mas o Natal, diz esse cristão, deve continuar sendo um tempo de esperança. “A Terra Santa não é apenas o local de nascimento e crucificação (de Jesus), é também o local da ressurreição”, disse ele à AFP. “Apesar de todos os desafios, dificuldades, dores e problemas que enfrentamos, temos esperança em Deus e nas pessoas”, acrescentou. A festa de Natal costuma ser tensa em Belém devido ao conflito entre israelenses e palestinos.





Em 2017, a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel provocou manifestações quase diárias nos territórios palestinos. Também em Belém, uma cidade tradicionalmente ligada a Jerusalém, localizada a apenas 10 quilômetros de distância, mas separada por um muro construído por Israel há 15 anos. Em 2015, uma onda de violência anti-Israel alterou as festas de fim de ano. Em três meses, 150 pessoas, a maioria palestinas, morreram em Israel e nos territórios palestinos. Este ano, Belém está recebendo um número significativo de turistas devido à relativa calma no conflito. O ministro palestino do Turismo, Rula Mayaa, explicou que 3,5 milhões de pessoas visitaram Belém este ano.

Em casa





Com o pinheiro iluminado, as paredes da sala de estar decoradas e figuras do Papai Noel em cima da mesa, a casa de Hanadi Missak está pronta para o Natal, mas esta palestina de Gaza lamenta ter que ficar em casa. Hanadi, de 48 anos, faz parte do grupo de centenas de cristãos do enclave palestino que pediram permissão a Israel para viajar a Belém, onde, segundo a tradição cristã, Jesus nasceu e está localizada na Cisjordânia ocupada. Segundo autoridades religiosas palestinas, apenas uma em cada cinco pessoas recebeu permissão, um número particularmente baixo este ano. À medida que as festividades se aproximavam, Hanadi Missak abandonou toda a esperança de visitar a Basílica da Natividade de Belém. “Eu tinha grandes esperanças de ir a Belém, mas não foi possível”, disse à AFP. “Lá temos verdadeiras celebrações, com as orações, decoração nas ruas (...) e a missa do galo é maravilhosa”, suspira.





Diretora de uma escola cristã, Hanadi comemorou vários anos seguidos a festa de Natal em Belém e não sabe por que este ano não recebeu autorização. Num primeiro momento, Israel não concedeu nenhuma permissão, o que provocou críticas de cristãos palestinos e da mídia. Entre os palestinos contactados pela AFP que puderam deixar a Faixa de Gaza, nenhum quis falar por medo de não receber autorização para deixar o território no Natal do próximo ano. Nabil al-Salfiti e sua esposa Faten tiveram a oportunidade de viajar, mas finalmente decidiram não fazê-lo por razões financeiras e também porque o filho não recebeu permissão. “Não há muita alegria (em Gaza). A verdadeira alegria está em Belém, onde Cristo nasceu”, lamenta Faten al-Salfiti. Mesmo ficando em Gaza, Hanadi Missak está determinada a comemorar. Vizinhos e amigos, alguns muçulmanos, irão à casa dela para celebrar. Hanadi não se resigna: “Apesar de toda a miséria de Gaza, tento celebrar o Natal com alegria”.









Durante todo o dia, pessoas mostram devoção ao passar pelas imagens que lembram o nascimento do salvador do mundo para os cristãos















Mensagem da rainha

pede fim das divisões













Londres – Depois de um ano agitado, com os escândalos que marcam sua família e o Brexit, a rainha Elizabeth II pedirá aos britânicos, em seu tradicional discurso de Natal, que superarem as divisões. Para a soberana de 93 anos, 2019 começou com um acidente de trânsito de seu marido, o príncipe Phillipe, que precisou ser hospitalizado. Seu filho Andrew se envolveu em um escândalo sexual e seu neto Harry tornou público seu estado de ânimo diante da pressão da mídia.





“Pequenos passos dados na fé e na esperança podem superar as velhas diferenças e profundas divisões para trazer harmonia e compreensão”, disse a rainha segundo os trechos de seu discurso revelados na véspera de seu pronunciamento, hoje.





“É claro que a estrada nem sempre é fácil e, por vezes, este ano pareceu muito agitado, mas pequenos passos podem fazer uma grande diferença”, acrescentou a rainha em uma passagem em que se refere à vida de Jesus Cristo.





A rainha pede a reconciliação em um momento em que o Reino Unido se prepara para um marco histórico com a saída da União Europeia, prevista para 31 de janeiro, após três anos e meio de caos político, em meio ao qual Elizabeth II manteve sua neutralidade. O primeiro-ministro Boris Johnson, com carta branca para implementar o Brexit graças à sua vitória eleitoral em 12 de dezembro, é mais direto em sua mensagem natalina e pede aos britânicos que “não discutam muito” durante as festas de fim de ano.





Princípe





O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, recebeu alta ontem do hospital onde foi internado na sexta por problemas de saúde “preexistentes”, informou a imprensa britânica. Philip, de 98, foi internado na sexta-feira no hospital King Edward VII de Londres, para “observação e tratamento em relação a uma condição preexistente”, informou o Palácio de Buckingham, que classificou a hospitalização como uma “medida preventiva”. Ontem, ele saiu do estabelecimento de terno escuro e acompanhado por um membro da equipe médica, e se sentou no banco do passageiro de um veículo preto. “Ele retornou a Sandringham”, no Leste da Inglaterra, onde a família real tradicionalmente passa as férias e onde o espera a rainha de 93 anos, segundo o Palácio de Buckingham.