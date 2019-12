Alemanha admite leve atraso no gasoduto Nord Stream 2 por sanções americanas

As sanções americanas contra o projeto de gasoduto russo Nord Stream 2 provocarão um leve atraso de alguns meses, mas a construção terminará no segundo semestre de 2020, afirmou nesta segunda-feira uma fonte do governo da Alemanha, país destino do duto.

As sanções "vão atrasar a conclusão do Nord Stream 2, no Báltico, mas espero que o projeto esteja concluído no segundo semestre de 2020", disse Peter Beyer, coordenador do projeto no governo alemão, à rádio pública Deutschlandfunk.

O gasoduto deveria ser concluído no início do próximo ano.