Rússia e Ucrânia chegam a acordo para manter exportação de gás para a Europa

A Rússia e a Ucrânia chegaram a um acordo sobre os detalhes do contrato que vai manter a exportação de gás russo aos mercados europeus. O vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Kozak, disse que a expectativa é de que o acordo seja assinado até o final do ano.



Segundo a Presidência ucraniana, os detalhes do novo contrato devem ser divulgados ainda neste sábado, 21. O texto atualmente em vigência expira ainda em 2019 e havia preocupações de que, se os dois países não chegassem a um acordo, o fornecimento de gás poderia ser interrompido em meio ao inverno europeu..