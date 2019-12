Colisão entre navios de cruzeiro no Caribe deixa seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira na colisão de dois navios de cruzeiro no porto da ilha mexicana de Cozumel, no Caribe, informaram funcionários da empresa de navegação.

"Carnival Glory estava no processo de atracação quando entrou em contato com o Carnival Legend, que estava atracado", revelou a empresa americana Carnival, que opera os dois navios.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, se observa o momento em que um dos navios se aproxima lentamente do outro até tocar com o bico da proa a popa do outro barco.

"Meu Deus! Alguém pode ter morrido!" - diz no vídeo um homem observava o acidente.

Após o choque, seis passageiros "com ferimentos leves se apresentaram ao centro médico do Carnival Glory para avaliação".

A empresa garantiu que o acidente não provocou "problemas que afetem a navegabilidade de qualquer um dos navios".