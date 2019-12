EUA recua nas sobretaxas a aço e alumínio brasileiros, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta sexta-feira (20), que seu colega americano, Donald Trump, desistiu de impor tarifas ao aço e ao alumínio brasileiros, após uma conversa por telefone entre ambos.

"Ele [Trump] se convenceu dos meus argumentos e decidiu, a nós todos brasileiros, que nosso aço e alumínio não serão sobretaxados", disse Bolsonaro em um vídeo publicado em sua conta no Facebook.

Trump confirmou a informação, publicando um tuíte no qual contou ter uma "ótima conversa por telefone com o presidente do Brasil, @JairBolsonaro". Segundo o republicano, "a relação entre os Estados Unidos e o Brasil nunca foi tão forte!".