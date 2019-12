EUA está preparado para qualquer ação norte-coreana, diz Pentágono

O chefe do Estado-Maior Conjunto do Pentágono, general Mark Milley, garantiu, nesta sexta-feira (20), que o governo americano está preparado para qualquer ação procedente da Coreia do Norte, depois de Pyongyang ameaçar atingir Washington com um "presente de Natal", se não tiver concessões de sua parte.

"A Coreia (do Norte) é um desses lugares no mundo onde sempre mantivemos altos níveis de capacidade de reação", afirmou o general Milley.

A aliança dos Estados Unidos com Japão e Coreia do Sul é "sólida", acrescentou.

"Acho que está preparada para defender os interesses" dos três países, disse ele à imprensa.

Milley se negou a dizer se os Estados Unidos e seus aliados na Ásia haviam aumentado a capacidade de reação diante da possibilidade de que a Coreia do Norte realize um novo teste nuclear em breve.

"A Coreia do Norte indicou várias coisas (...) De modo que estamos preparados para o que for", insistiu.

O negociador americano para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, visitou Seul, Tóquio e Pequim esta semana para tratar da situação da segurança na região.

Na capital sul-coreana, ele classificou as declarações de Pyongyang de "hostis" e "desnecessárias" e convocou o regime norte-coreano a retomar as conversas com os Estados Unidos.