O projeto de lei que deve traduzir para a legislação britânica o acordo do Brexit negociado com Bruxelas pelo primeiro-ministro conservador britânico, Boris Johnson, superou sua primeira etapa no Parlamento nesta sexta-feira.

O texto foi aprovado por 358 votos contra 234 em uma primeira votação antes das férias parlamentares de Natal, que serão seguidas em janeiro pelo debate subsequente e uma adoção final garantida pela esmagadora maioria que Johnson obteve nas legislativas na semana passada.