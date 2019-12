Terremoto de 6,1 graus de magnitude no Afeganistão e Paquistão

Um terremoto de 6,1 graus sacudiu o Afeganistão e o Paquistão nesta sexta-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que forçou os moradores das capitais, Cabul e Islamabad, a correr para as ruas.

O epicentro do terremoto foi localizado 51 km a sudoeste de Jurm, no norte do Afeganistão, a mais de 200 km de profundidade, segundo o USGS. Nas duas capitais, os moradores sentiram dois tremores secundários, mas até o momento não foram relatados danos.

Os moradores da capital da Índia, Nova Délhi, também sentiram o tremor. Em Lahore, região oriental do Paquistão, moradores em pânico abandonaram casas e carros.

O epicentro do terremoto foi localizado em uma zona montanhosa isolada e pouco habitada da província de Badakhshan, nordeste do Afeganistão.

O USGS afirmou que o terremoto provocaria poucos prejuízos econômicos e citou a "escassa probabilidade de perdas humanas e de danos".