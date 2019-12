Comunicado do Business Wire :The Royal Commission for AlUla

O segundo Festival de Inverno de Tantora em Al-Ula, no noroeste da Arábia Saudita, começa hoje - uma celebração de três meses que mostrará o melhor da música, arte e cultura internacionais que conectam o leste e o oeste como o condado de Al-Ula há milhares de anos.

O evento acontece apenas alguns meses após a Arábia Saudita ter anunciado visto de turismo para cidadãos de 49 países, tornando o Reino mais acessível do que nunca com o local de Patrimônio Mundial da UNESCO em Hegra, Al-Ula, entre os apresentados em uma campanha de marketing global.

O festival faz parte do manifesto cultural lançado pelos organizadores do festival, a Comissão Real para AlUla em Paris, em outubro, como parte de uma estratégia de longo prazo para transformar a região e abri-la como um museu vivo global e local de cultura, patrimônio e artes.

O Inverno em Tantora abrangerá 12 finais de semana a partir de 19 de dezembro e sediará vários eventos, desde o mundialmente famoso Rali Dakar, festival internacional de balão, a segunda maior corrida de resistência de cavalos do mundo, o primeiro torneio de pólo no deserto do mundo e até receberá restaurantes "pop-up" mundialmente famosos.

O espetacular teatro Maraya com parede espelhada, capacidade para 500 pessoas e qualidade de som operístico abrigará, durante todo o festival, alguns dos principais artistas do mundo, desde Omar Khairat até Andrea Bocelli.

Os visitantes do festival também poderão se encontrar e se envolver com jovens membros da comunidade Al-Ula que estão se beneficiando de vários programas de treinamento em hospitalidade, cultura, natureza e meio ambiente e estudando no exterior, incluindo 24 homens e mulheres no instituto culinário FERRANDI Paris em Paris.

Esses jovens chefs trabalharão ao lado de especialistas com estrelas Michelin durante o festival, criando pratos de cozinha de nível internacional com ingredientes locais do fértil vale Al-Ula e misturando receitas tradicionais com cozinha moderna.

O diretor executivo da RCU, Amr AlMadani, disse: "Os visitantes do festival terão a oportunidade única de visitar e conhecer um dos lugares não descobertos do mundo e seus espetaculares patrimônios históricos antes de os reabrirmos ao mundo em outubro de 2020.

"Eles terão uma visão tentadora de um lugar que foi uma encruzilhada cultural por milhares de anos e a chance de vê-lo da serenidade de um balão de ar quente, a adrenalina de voar sobre o deserto e as montanhas em um biplano aberto ou explorar desfiladeiros escondidos nos tradicionais Land Rovers da época."

A Comissão real para Al-Ula também concluiu importantes trabalhos de infraestrutura no aeroporto de Al-Ula, aumentando a capacidade em quatro vezes para 400.000 visitantes por ano e renovando resorts de montanha locais para melhorar a experiência do visitante.

Al-Ula será um destino mundial para aqueles que buscam uma experiência única com todo o significado e contexto da paisagem - uma experiência que integra o patrimônio natural e cultural como um ambiente vivo. Ao proteger nossas paisagens preciosas e nossa herança cultural, este museu a céu aberto será o presente do Reino para o mundo, criando memórias notáveis e duradouras.

"Al-Ula Autêntico", no fim de semana de abertura, é uma celebração enraizada na Al-Ula, para marcar o início da temporada de plantio de inverno no icônico relógio de sol Tantora, pelo qual o festival é nomeado. É o primeiro de 12 finais de semana com temas especiais.

