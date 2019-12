Comunicado do Business Wire :Provisur Technologies, Inc.

Provisur Technologies, Inc., fornecedor líder de equipamentos de processamento de alimentos de alto desempenho anuncia a abertura de um escritório de suporte de vendas na Cidade do México, México.

O novo escritório, moderno, reúne muitos funcionários de vendas e suporte da Provisur que atendem clientes em toda a América Latina há mais de 30 anos. Centralizar a equipe ajudará a Provisur a melhor servir os clientes na região com suporte técnico e de vendas customizado, atendimento de pedidos, logística e outros serviços essenciais para o crescimento dos nossos negócios e para atender as necessidades dos clientes.

"Estamos entusiasmados com essa nova etapa na estratégia de longo prazo da Provisur para expandir a nossa presença global, fornecendo expertise mais profunda em produtos, aplicações e serviços conectando-se diretamente com nossos clientes onde eles operam" disse Brian Perkins, vice-presidente executivo da Further Processing. "Assim como ocorre com os nossos escritórios de suporte ao redor do mundo, a localização da Cidade do México nos permite atender as necessidades específicas dos nossos clientes na região".

Maud Taillard, especialista internacional em processamento de alimentos e gerente de vendas regional da Provisur gerenciará o novo escritório. A senhora Taillard trabalhará no local junto com outra equipe de suporte de vendas e uma equipe de serviço que fornece serviços técnicos, bem como avaliações de aplicações e equipamentos.

"O fácil acesso à equipe que fala espanhol, com conhecimento da região e das aplicações ajudará nossos clientes a obter rapidamente as informações necessárias para acessar a tecnologia e os aplicativos essenciais para se adaptar à mudança rápida nas condições do mercado", disse a senhora Taillard. "A nossa localização na Cidade do México também fornece um contato local para serviço e inovação e os equipamentos líderes da indústria da Provisur projetados para automação, versatilidade, flexibilidade e excelentes resultados".

Sobre a Provisur Technologies

Provisur® Technologies, Inc. é fornecedor líder global de equipamentos de processamento industrial de alimentos de engenharia de precisão e oferece uma ampla gama de soluções de equipamentos e linha completa integrada para o processamento de carnes, aves, suínos, peixes e outros produtos alimentícios.

Para mais informações, visite www.provisur.com.

Maud Taillard +52 (55) 8000-6734 maud.taillard@provisur.com

