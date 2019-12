Senado dos EUA aprova orçamento 2020 com verba de US$ 1,4 trilhão

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira dois pacotes de gastos para financiar o governo, que já haviam passado pela Câmara dos Representantes. O Congresso deve enviar, agora, o orçamento de US$ 1,4 trilhão para assinatura do presidente americano, Donald Trump.



O acordo de gastos financiará dezenas de agências governamentais durante o resto do ano fiscal federal, que termina em 30 de setembro de 2020. O pacote prevê aumento de 3,1% nos salários dos funcionários federais civis e militares, US$ 425 milhões em subsídios para segurança eleitoral e cerca de US$ 1,38 bilhão para construir uma barreira ao longo da fronteira entre EUA e México, entre outros gastos.



A aprovação do Congresso, um dia antes do prazo, marca um sucesso bipartidário, mesmo quando republicanos e democratas divergem sobre o processo de impeachment contra Trump.



Membros de ambas as partes atribuíram as negociações relativamente simples ao esforço do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que se reuniu e falou com os principais legisladores, incluindo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, várias vezes nas últimas semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.