Wall Street bate recordes, apesar de impeachment

As ações de Wall Street alcançaram novos recordes, nesta quinta-feira (19), minimizando a importância da histórica votação de impeachment do presidente dos Estados Unidos e se concentrando em um possível alívio da tensão comercial com a China.

Os três principais índices avançaram para novos recordes.

O Dow Jones Industrial Average terminou com alta de 0,5%, a 28.376,96 pontos.

O S&P; 500 ampliado também aumentou 0,5%, nos 3.205,23 pontos, enquanto o índice composto Nasdaq aumentou 0,7%, a 8.867,22, seu sexto recorde consecutivo.

As ações alcançaram reiterados recordes em sessões recentes, em meio a uma redução das tensões comerciais entre Estados Unidos e China e ao acordo para a revisão do pacto comercial com México e Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

A recuperação também foi apoiada por uma política monetária menos rígida nos Estados Unidos.

Os analistas disseram que os registros desta quinta também refletem as amplas expectativas de que o Senado dos EUA, de maioria republicana, vote contra a destituição do presidente Donald Trump.