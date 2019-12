Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje três câmeras de segurança com controle panorâmico, de inclinação e zoom (Pan-Tilt-Zoom, PTZ) em formato de domo, incluindo duas séries de câmeras com sensor duplo para locais com infraestrutura crítica, a série FLIR Elara? DX e a série FLIR Saros? DM, e uma câmera visível de alta resolução para instalações destinadas a manter as cidades seguras, a FLIR Quasar? 4K IR PTZ. Os últimos produtos de segurança da FLIR oferecem múltiplas opções de lente para necessidades de curto e de longo alcance para permitir proteção de perímetro precisa de infraestruturas críticas, instalações remotas e ambientes urbanos, dia e noite.

The FLIR Elara DX-Series, one of three new Pan-Tilt-Zoom security cameras FLIR announced today, includes a premium thermal camera and 4K visible camera for imaging day or night, longer viewing range capabilities, and a wiper blade that can be remotely operated for use in harsh weather conditions. (Photo: Business Wire)

Devido às exigências de segurança maiores dos locais com infraestrutura crítica como, por exemplo, subestações de serviços públicos e centros de transporte, as câmeras mais recentes da FLIR, a série Elara DX e a série Saros DM, possuem imageamento térmico e sensores de alta resolução 4K e fornecem proteção de segurança de perímetro superior em quase todas as condições climáticas e de iluminação. A série Elara DX da FLIR possui recursos de alcance de exibição mais longo, iluminação infravermelha e um limpador que pode ser operado remotamente para uso em condições adversas para garantir uma visão mais clara. A série Saros DM, mais compacta, fornece recursos de alcance de exibição mais curto em um compartimento climatizado. As duas séries oferecem opções com oito lentes para permitir a personalização de acordo com a aplicação e o ambiente do cliente.

Para o mercado de segurança em cidades metropolitanas em crescimento, a Quasar 4K IR PTZ oferece qualidade de vídeo de alta resolução com excelentes recursos para baixa luminosidade para oferecer aos operadores monitoramento de alta fidelidade em áreas de cobertura grandes e com grande circulação de pessoas.

Todas as três novas câmeras de segurança da FLIR oferecem experiência completa abrangente com integração completa à plataforma do sistema de gerenciamento de vídeo (VMS) da FLIR Systems, United VMS, ou podem servir como uma solução complementar integrada a outras plataformas VMS principais.

"Com os nossos últimos produtos, a FLIR está fornecendo câmeras destinadas à proteção de perímetro e às necessidades de segurança em evolução dos locais com infraestrutura crítica e cidades", disse Travis Merrill, presidente da unidade comercial da FLIR. "Para conscientização situacional em ambientes diversos, incluindo subestações de serviços públicos, data centers, campos de petróleo e gás, aeroportos ou cidades, essas câmeras para proteção de perímetro foram desenhadas para aguentar ambientes hostis e ajudar a manter os locais e as pessoas seguras".

A série Saros DM está disponível para compra imediatamente, e a Elara DX e a Quasar 4K IR PTZ estarão disponíveis no primeiro semestre de 2020, todas através da rede de revendedores e integradores estabelecidos da FLIR Systems.

Para saber mais sobre essas novas soluções de câmera de segurança da FLIR, visite www.flir.com/security.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser "O sexto sentido do mundo", criando tecnologias para ajudar os profissionais a tomar decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Contato com a mídia: Tim McDowd. Telefone: 503-498-3146 E-mail: tim.mcdowd@flir.com

Relacionamento com investidores: Lasse Glassen Addo Investor Relations Tel.: 424-238-6249 E-mail: lglassen@addoir.com

