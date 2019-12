Petróleo registra sexta alta consecutiva

O petróleo subiu pela sexta sessão consecutiva nesta sexta-feira (19), ainda sustentado pelo acordo comercial entre Washington e Pequim, o qual, segundo os Estados Unidos, poderá se formalizar em janeiro.

O barril de Brent para entrega em fevereiro subiu 0,56%, a 66,54 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI aumentou 0,48%, a 61,22 dólares.

Os preços estão em seus melhores níveis desde setembro, quando dispararam após um ataque a instalações petroleiras sauditas.

O mercado está estimulado pelo acordo comercial anunciado por China e Estados e que poderá garantir uma trégua no conflito entre as duas maiores economias do mundo.

Nesta quinta-feira, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse acreditar que o texto será assinado no início do próximo mês.

"Já está no papel e traduzido", garantiu.

Os mercados mundiais subiram aliviados, depois que Estados Unidos e China anunciaram a chamada "fase um" de um acordo que inclui o cancelamento, ou a redução, de muitas tarifas impostas sobre produtos chineses.

Em contrapartida, Pequim se comprometeu a adotar reformas econômicas e comerciais e a aumentar suas compras de produtos agrícolas americanos.