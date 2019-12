Comunicado do Business Wire :VeriSign, Inc.

A VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), líder mundial no fornecimento de serviços de registro de nomes de domínio e infraestrutura de internet, anunciou hoje que o terceiro trimestre de 2019 encerrou com 359,8 milhões de registros de nomes de domínio em todos os domínios de nível superior (TLDs), um aumento de 5,1 milhões de registros de nomes de domínio, ou 1,4%, em comparação com o segundo trimestre de 2019.1,2 Os novos registros de nomes de domínio cresceram 17,4 milhões, ou 5,1%, ano após ano.1,2

Os TLDs .com e .net tinham um total combinado de 157,4 milhões de registros de nomes de domínio na base de nomes de domínio3 no fim do terceiro trimestre de 2019, um aumento de 1,3 milhão de registros de nomes de domínio, ou 0,8%, em comparação com o segundo trimestre de 2019. Os TLDs .com e .net tiveram um aumento combinado de 5,7 milhões de registros de nomes de domínio, ou 3,8%, ano após ano. Em 30 de setembro de 2019, a base de nomes de domínio .com totalizava 144,0 milhões de registros de nomes de domínio, enquanto a base de nomes de domínio .net totalizava 13,4 milhões de registros de nomes de domínio.

Os novos registros de nome de domínio .com e .net totalizaram 9,9 milhões no fim do terceiro trimestre de 2019, em comparação com 9,5 milhões de novos registros de nome de domínio no fim do terceiro trimestre de 2018.

A Verisign publicou o Resumo da Indústria de Nomes de Domínio para fornecer aos usuários da internet em todo o mundo pesquisas e dados estatísticos e analíticos sobre a indústria de nomes de domínio. O Resumo do Setor de Nomes de Domínio do terceiro trimestre de 2019 podem ser obtido em Verisign.com/DNIBBrazil.

Sobre a Verisign

A Verisign, líder mundial no fornecimento de serviços de registro de nomes de domínio e infraestrutura da internet, permite a navegação na internet para muitos dos nomes de domínio mais reconhecidos no mundo. A Verisign permite a segurança, a estabilidade e a resiliência da infraestrutura e dos principais serviços da internet, incluindo o fornecimento de serviços de manutenção da zona raiz, a operação de dois dos 13 servidores raiz da internet globais e o fornecimento de serviços de registro e resolução autorizada para os domínios de nível superior .com e .net , que dão suporte à maioria do comércio eletrônico global. Para saber mais sobre o que significa ser desenvolvido pela Verisign, acesse Verisign.com.

1 A(s) figura(s) inclui(em) nomes de domínio no ccTLD .tk. .tk é um ccTLD gratuito que fornece nomes de domínio gratuitos para indivíduos e empresas. A receita é gerada pela monetização de nomes de domínio expirados. Os nomes de domínio que não são mais utilizados pelo registrante ou expirados, são recuperados pelo registro, sendo o tráfego residual vendido às redes de publicidade. Como tal, não há nomes de domínio .tk excluídos. https://www.businesswire.com/news/home/20131216006048/en/Freenom-Closes-3M-Series-Funding#.UxeUGNJDv9s.

2 Os dados genéricos de domínio de nível superior e ccTLDs citados no resumo: (i) incluem nomes de domínio internacionalizados de ccTLDs, (ii) é uma estimativa a partir do momento em que o resumo foi desenvolvido e (iii) está sujeito a alterações à medida que dados mais completos são recebidos. Alguns números no resumo podem refletir o arredondamento padrão.

3 A base do nome de domínio é a zona ativa mais o número de nomes de domínio registrados, mas não configurados para uso no respectivo arquivo de zona de TLD, mais o número de nomes de domínio que estão no status de espera de um cliente ou servidor. Os números de registro de nomes de domínio .com e .net são os relatados nos registros da CVM mais recentes da Verisign.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

