Iate do cantor Marc Anthony pega fogo em Miami

O iate de 7 milhões de dólares do cantor porto-riquenho Marc Anthony, ex-marido da cantora e atriz Jennifer López, foi destruído em um incêndio na noite de quarta-feira (18) na baía de Miami - informaram bombeiros e a imprensa local nesta quinta (19).

O incêndio foi controlado em duas horas, e ninguém ficou ferido, embora o barco de 36,5 metros de cumprimento tenha sido destruído, tombado e parcialmente afundado, acrescentaram os bombeiros de Miami.

Imagens mostravam o navio envolvido em chamas, que não chegaram aos barcos vizinhos.

Uma porta-voz dos bombeiros do condado de Miami-Dade, Erika Benítez, disse à AFP que, "no momento do fogo, acredita-se que havia dois tripulantes a bordo do iate, mas conseguiram sair a salvo e não há feridos".

O iate chamado "Andiamo" pertencia ao intérprete de "Vivir mi vida" e "Valió la pena", informou o site de notícias de entretenimento TMZ.

A informação foi confirmada por seu agente logo depois.

Segundo o TMZ, o iate vale cerca de 7 milhões de dólares, tem cinco cabines e pode acomodar até 12 pessoas. Tem churrasqueira, televisão por satélite, jacuzzi... e aparecia com frequência nas fotos e vídeos de festas com celebridades publicadas pelo cantor em suas redes.

Ainda de acordo com o TMZ, o barco foi posto à venda este ano, embora ainda seja de propriedade de Marc Anthony.

Ainda não se sabe a origem do incêndio, que está sob investigação.