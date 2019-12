Comunicado do Business Wire :Tej Kohli Foundation

No quarto aniversário do Tej Kohli Cornea Institute em Hyderabad, a Fundação Tej Kohli renovou seu compromisso de US$ 14 milhões em financiamento a partir de 2020. Durante 2019, 5.736 indivíduos foram curados por cegueira ou deficiência visual grave no The Tej Kohli Cornea Institute, que é uma cooperação entre a Tej Kohli em Londres, e o LV Prasad Eye Institute, em Hyderabad, um Centro Cooperador da Organização Mundial da Saúde.

O Tej Kohli Cornea Institute foi inaugurado em dezembro de 2015 para enfrentar o problema da cegueira de pobres, oferecendo tratamento gratuito a quem precisa. Desde sua inauguração, o Instituto cuidou de 223.404 pacientes ambulatoriais, concluiu 43.255 procedimentos cirúrgicos, coletou 38.225 córneas de doadores em seu banco de olhos, utilizou 22.176 córneas de doadores, treinou 152 clínicos, publicou 202 trabalhos e publicou 892 apresentações educacionais.

Alcançar pessoas que vivem com cegueira e deficiência visual grave nas áreas rurais de difícil acesso, onde 66% dos indianos vivem é um desafio particular que o Tej Kohli Cornea Institute está resolvendo de modo exclusivo. Uma presença única em centros de atendimento oftalmológico em vilarejos complementados com uma van de diagnóstico móvel totalmente equipada leva o atendimento oftalmológico diretamente a pacientes que vivem em áreas remotas, com mais de 100 transplantes de córnea realizados até agora nestas áreas rurais.

Outros destaques operacionais de 2019 no Tej Kohli Cornea Institute incluem:

-- 280.000 pessoas chamadas à linha gratuita de apoio para atendimento oftalmológico 'Call Netra'.

-- Um privilégio especial, o 'Cartão de Queratoplastia' foi concedido aos pacientes transplantados da córnea para garantir checkups prioritários e acesso a atendimentos a qualquer hora e em qualquer lugar.

-- Um aplicativo educacional foi lançado para avaliar continuamente os cirurgiões de córnea em suas avaliações.

-- O projeto ECHO vinculou equipes de especialistas a médicos de comunidades locais remotas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas afetadas por cegueira e deficiência visual grave vivem nos países mais pobres do mundo. 14 milhões vivem na Índia, onde entre 6 e 7 milhões de pessoas estão atualmente aguardando um transplante de córnea. Pelo menos 300.000 crianças na Índia têm algum tipo de deficiência visual grave ou cegueira.

Embora cerca de 75% de doenças da córnea seja curável, os custos da cirurgia de transplante de córnea com uso da córnea doadora e os muitos anos de medicamentos necessários para evitar a rejeição tornam o tratamento inacessível a muitos. Nascido de uma parceria com o LV Prasad Eye Institute e a Fundação Tej Kohli, o Tej Kohli Cornea Institute se concentra na prevenção, tratamento e cura, sem nenhum custo diretamente nestas populações de alto impacto e que vivem desnecessariamente com a cegueira da córnea.

O Dr. Pravin K Vaddavalli, MD, Diretor do Tej Kohli Cornea Institute, disse:

"Os últimos quatro anos foram uma oportunidade para avaliar a magnitude do problema da cegueira da córnea, criar parcerias estratégicas para expandir nosso alcance, e começar a evoluir meios e formas para permitir que estes pacientes vivam mais, com maior produtividade e dignidade."

Wendy Kohli, Co-Fundador da Fundação Tej Kohli, disse:

"É uma realidade desconfortável que milhões de pessoas em todo o mundo estejam vivendo com uma cegueira curável que persiste inteiramente, pois não podem se dar ao luxo de buscar um tratamento. O impacto de restaurar a visão de uma pessoa na confiança, no bem-estar e nas perspectivas econômicas desta pessoa é substancial. Por meio do Tej Kohli Cornea Institute, somos capazes de fazer intervenções diretas em vidas individuais que ajudam e transformam famílias inteiras todos os dias."

Sobre o Tej Kohli Cornea Institute

A missão do Tej Kohli Cornea Institute é prevenir, controlar e eliminar a cegueira da córnea em todo o mundo. O Instituto é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento, medicina preventiva, educação e transplantes de córnea. O Instituto permite acesso as tratamentos por meio de esforços sistêmicos a longo prazo a fim de criar amplo acesso a instalações oftalmológicas de alta qualidade, fornecidas por pessoas com recursos, habilidades técnicas e compaixão para lidar com diversos segmentos da população.

http://www.tejkohlicorneainstitute.com

Sobre o LV Prasad Eye Institute

Fundado em 1987, o LV Prasad Eye Institute (LVPEI), um Centro Cooperador da Organização Mundial da Saúde para Prevenção da Cegueira, é uma organização com abrangência na saúde ocular. O Instituto possui dez ramos ativos em suas áreas de atuação: Serviços Clínicos, Educação, Pesquisa, Reabilitação da Visão, Saúde Ocular Rural e Comunitária, Banco de Olhos, Advocacia e Planejamento de Políticas, Capacitação, Inovação e Desenvolvimento de Produtos. A missão do LVPEI é fornecer tratamento oftalmológico equitativo e de qualidade a todos os setores da sociedade.

http://www.lvpei.org

Sobre a Fundação Tej Kohli

Fundada em 2005, a Fundação Tej Kohli busca fazer intervenções que transformam vidas individuais. É mais conhecida por sua missão mundial de acabar com a cegueira da córnea em todo o mundo. Desde 2015, a Fundação financiou o fornecimento de transplantes de córnea em comunidades carentes da Índia por meio do Tej Kohli Cornea Institute; sendo que em 2019 a Fundação doou US$ 2 milhões ao Mass Eye and Ear em Boston, um hospital de ensino da Harvard Medical School, a fim de apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias para curar a cegueira. Em dezembro de 2019, a Fundação lançou o programa 'Future Bionics' para presentear braços biônicos impressos em 3D a crianças e jovens que vivem com diferença de membros no Reino Unido.

http://www.tejkohlifoundation.com

