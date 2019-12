Putin diz que corpo de Lênin deve continuar no Mausoléu da Praza Vermelha

O presidente russo Vladimir Putin disse nesta quinta-feira que o corpo de Vladimir Ilyich Lênin deve continuar em seu mausoléu na Praça Vermelha de Moscou, onde foi colocado após sua morte em 1924.

"Acredito que não é necessário tocar nele. Pelo menos enquanto a vida e o destino de muitas pessoas estiverem relacionados a ele... e relacionados aos sucessos do passado, com os anos soviéticos", disse Putin em entrevista à imprensa.

A questão do mausoléu de Lênin, aberto após sua morte, é muito controversa na Rússia, onde o Partido Comunista é a primeira força de oposição no Parlamento.

Segundo uma pesquisa do centro VTsIOM de 2017, mais de 60% dos russos pensam que o corpo do primeiro líder soviético deveria ser removido do local e enterrado.