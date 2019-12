O ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf, exilado em Dubái, chamou de "vingança pessoal" a sua condenação à morte por traição, em julgamento à revelia, e criticou o "uso lamentável da lei como para uma perseguição".

"Este caso foi montado e realizado como uma vingança de algumas pessoas contra mim", declarou o ex-general, em referência implícita ao Poder Judiciário.

"O uso lamentável da lei, apontando contra apenas uma pessoa e escolhendo os incidentes convenientes, demonstra o que estas pessoas desejam", completou Musharraf, em referência ao presidente do Tribunal Supremo que, durante o julgamento, admitiu ter "acelerado" o processo.

O ex-chefe de Estado, cujo advogado afirmou na terça-feira que estava em Dubai com problemas de saúde, aparece no vídeo em uma cama de hospital, com aspecto frágil e dificuldade para falar.

"Pervez Musharraf sofre de amiloidose cardíaca", uma doença que provoca disfunções do coração, afirmou Mehrene Malik Adam, secretária-geral da Liga Muçulmana para o Paquistão (APML), partido fundado pelo ex-presidente.

"Está hospitalizado há 10 dias e está sendo tratado com quimioterapia no hospital americano de Dubai", completou.

Um tribunal especial condenou na terça-feira o ex-general à pena de morte, à revelia, por "alta traição" por ter instaurado o estado de exceção no país em novembro de 2007.

Para suspender a Constituição, Musharraf invocou na época a defesa da unidade nacional contra o terrorismo islamita e a oposição do Tribunal Supremo, que deveria se pronunciar sobre a legalidade de sua reeleção um mês antes.

A medida, muito impopular, terminou por provocar a queda de Musharraf em 2008.

A condenação foi muito criticada pelos militares. Os principais partidos da oposição a receberam como uma decisão histórica em um país governado durante quase metad de seus 72 anos de história pelo exército.