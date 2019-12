Comunicado do Business Wire :Acquia

A GOL Linhas Aéreas, maior companhia aérea doméstica do Brasil, selecionou a Acquia para aprimorar sua oferta de experiências digitais com o Acquia Cloud e tecnologia open source, além de reforçar a experiência e canais de atendimento aos clientes. A parceria, anunciada hoje pela Acquia, faz parte do investimento contínuo da GOL em soluções líderes de mercado, como as que estão sendo construídas pelo laboratório de inovação tecnológica GOLlabs.

À medida que o setor aéreo se torna mais competitivo e impulsionador, diferenciais de mercado são fundamentais para fidelizar o cliente; o engajamento por meio de experiências digitais tem impacto significativo na longevidade dos negócios. A GOL optou pelas ofertas da Acquia baseada na capacidade da companhia de apoiar sua estratégia de inovação com soluções preparadas para desafios futuros. Para isso, apostou em uma solução cloud e na tecnologia open source para fornecer flexibilidade, agilidade e melhorar seu time-to-market. Complementando a parceria, a GOL está construindo uma equipe robusta de inteligência de negócios (BI) / analytics, que se integrará aos serviços e à plataforma de experiência digital aberta da Acquia.

"Como parte de nossas metas de inovação, temos o objetivo de tornar a experiência do cliente da GOL atrativa e relevante. Ao criar uma arquitetura com a Acquia no centro de nossa estratégia de conteúdo, podemos ditar nosso próprio roadmapdigital", comenta Rogerio Quintela, gerente de canais digitais, CRM e marketing de fidelidade da GOL. "As soluções da Acquia se integram facilmente aos nossos sistemas existentes e futuros, e sua abordagem de nuvem e código aberto garante que nossa robusta plataforma de análise e dados seja incorporada. Com a Acquia, nos tornamos donos de nossa própria maturidade e investimentos digitais - a escalabilidade e a segurança que a companhia oferece garante a continuidade do nosso foco em inovação."

"Estamos entusiasmados por fechar essa parceria com a GOL em sua busca contínua por inovação", afirma Brenno Valerio, gerente regional sênior da Acquia na América Latina. "Assim como a GOL, nosso objetivo é continuar crescendo e inovando, especialmente na América Latina. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com os clientes e impulsiona nosso planejamento estratégico no mercado latino-americano."

A GOL planeja utilizar o Drupal e a Plataforma Cloud da Acquia para melhorar seu canal digital de web; a companhia começará sua transformação com o site principal (voegol.com.br) com o apoio da Acquia e espera aumentar as conversões e o tempo aproveitado no site. Planos futuros devem contemplar uma expansão com foco em personalização.

