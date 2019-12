Comunicado do Business Wire :KSA Ministry of Transport

A Arábia Saudita foi classificada como o país mais fácil de se fazer negócios do mundo no relatório "Doing Business" do Banco Mundial de 2020. O relatório indica que a Arábia Saudita pulou 72 posições globais no "Trading Across Borders", um indicador que compara o prazo e o custo para exportar e importar mercadorias.

Essas melhorias se seguem a uma grande quantidade de reformas legislativas implementadas pelo Saudi Logistics Hub, uma iniciativa do governo criada para impulsionar o crescimento no setor de logística da Arábia Saudita. As reformas incluem a redução do prazo de liberação pela Alfândega de sete a dez dias para 24 horas, a redução da taxa de inspeção manual na Alfândega de 89 por cento para 48 por cento e a redução do número de documentos exigidos para importar de 12 para 2 e para exportar de 8 para 2. Essas reformas críticas facilitam o esforço da Arábia Saudita para ser posicionada como um dos hubs de logística mais dinâmicos do mundo.

Sua Excelência, o engenheiro Saleh bin Nasser Al-Jasser, Ministro dos Transportes e Presidente do Saudi Logistics Hub, disse: "O reconhecimento do progresso da Arábia Saudita pelo Banco Mundial confirma os nossos esforços sustentados para impulsionar a eficiência e a competitividade no setor de logística do país. O Saudi Logistics Hub agora está convidando investidores e parceiros comerciais estrangeiros para se juntarem à nossa jornada ambiciosa para consolidar o status da Arábia Saudita como hub de logística líder".

Mais cedo, este ano, o Saudi Logistics Hub anunciou um plano de investimento de capital de US$35 bilhões para transformar a Arábia Saudita em um centro global de logística. Começando em novembro de 2019, o Saudi Logistics Hub definiu uma exposição global de dois meses, com a parada final na Alemanha em janeiro de 2020, para promover ainda mais as oportunidades de investimentos no setor de logística da Arábia Saudita. A agenda global incluiu os EAU, Jordânia, Egito, China, Japão, Singapura, Índia e Alemanha através da qual a entidade governamental foi capaz de criar com sucesso uma forte conscientização sobre o setor de logística da Arábia Saudita.

Nos últimos 10 anos, o país investiu mais de US$100 bilhões em infraestrutura de transporte e logística, criando uma rede nacional abrangente. Essas reformas impressionantes estão encorajando os investidores estrangeiros a participar. As exposições globais resultaram em reuniões bem-sucedidas com a Pantos Logistics, Samsung SDS na Coreia, e PSA International Limited Pte Ltd em Singapura, como exemplos, que demonstraram o interesse do Saudi Logistics Hub em ter parceiros estrangeiros no Reino.

Com 12 por cento do comércio marítimo global passando pelo Mar Vermelho, a Arábia Saudita tem como objetivo tirar proveito da sua localização estratégica nas intersecções dos três continentes para aumentar a capacidade de exportar e reexportar, impulsionando a participação privada no setor. A transformação do setor já resultou em um aumento de 47 por cento no número de novas empresas estrangeiras de transporte e logística iniciando operações na Arábia Saudita em 2019.

Hoje, a Arábia Saudita possui os setores de logística com maior crescimento globalmente, avaliados em US$19 bilhões e classificada como o terceira mais atraente dentre os mercados emergentes. Como a 18ª maior economia mundial e a próxima anfitriã da reunião do G20 em 2020, o país visa aumentar a competitividade do setor, enquanto também constrói sinergias internacionais para melhorar a infraestrutura comercial internacional.

Sobre o Saudi Logistics Hub

O Saudi Logistics Hub é uma iniciativa do governo formada por entidades de transporte e logísticas líderes na Arábia Saudita com mandato para apoiar o crescimento do setor e posicionar o país como um gateway estratégico nas intersecções dos três continentes em linha com as ambições audaciosas da Visão 2030.

O Saudi Logistics Hub está transformando a Arábia Saudita em uma plataforma de conectividade doméstica e exportação e reexportação eficiente através da melhoria da infraestrutura do setor, processos, procedimentos e estruturas regulatórias.

Isso permitirá que os players de logística:

-- Acessem um dos mercados de logística de crescimento mais rápido do mundo

-- Beneficiem-se das reformas recentes que reduzem o tempo e o custo das operações de logística

-- Capitalizem com as oportunidades de investimento específicas

