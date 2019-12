Manifesto Olímpico é leiloado por 8,8 milhões de dólares

O manifesto que foi escrito no final do século XIX pelo barão Pierre de Coubertin, considerado o pai do olimpismo moderno, foi arrematado nesta quarta-feira por 8,8 milhões de dólares, um recorde para um objeto ligado ao esporte, informou a casa de leilões Sotheby's.

Escrito à mão em 1892 e com 14 páginas, o texto de Coubertin, um aristocrata francês entusiasta do esporte, foi vendido por um valor quase nove vezes maior que a estimativa inicial de 1 milhão de dólares, após 12 minutos de um intenso leilão em Nova York, informou a Sotheby's.

O manuscrito é a única cópia conhecida de um discurso que Coubertin proferiu em Paris em 1892. Dois anos depois, o aristocrata fundou o Comitê Olímpico Internacional, e os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna foram realizados em Atenas em 1896.

Um suéter usado pela lenda do beisebol Babe Ruth detinha o recorde anterior de item ligado à história do esporte: foi vendido por 5,6 milhões de dólares em junho, segundo a casa de leilões.