Comunicado do Business Wire :Värde Partners

A Värde Partners, uma empresa com liderança mundial em investimentos alternativos, anunciou hoje que elevou seu 13o meio principal, o Fundo Värde XIII ("Fundo"), com US$ 2,47 bilhões em compromissos.

O Fundo excedeu sua meta de US$ 2 bilhões e terá a flexibilidade de investir em uma variedade de créditos e ativos relacionados a créditos a nível mundial mediante crédito negociado líquido, situações especiais, imóveis e serviços financeiros.

"Nos últimos 26 anos, construímos uma plataforma global com agilidade para buscar um valor atraente ajustado ao risco nos mercados de crédito e ativos oportunistas", disse George Hicks, Co-Fundador e Diretor Executivo. "Neste fundo, utilizamos nossa profunda experiência em muitos ciclos de mercado com a flexibilidade de investir em mercados privados e líquidos, por meio de estruturas de capital e regiões."

A Värde espera que a oportunidade definida seja impulsionada por fatores sistêmicos de angústia, incluindo onde os sistemas financeiros mantêm altos níveis persistentes de empréstimos vencidos e oportunidades cíclicas associadas a crises econômicas ou do setor.

"Em um cenário de intensa incerteza econômica, há hoje vários bolsões significativas de angústia em todo o mundo, e esperamos que esta oportunidade cresça durante o período de investimento do Fundo", disse Ilfryn Carstairs, Co-Diretor Global de Investimentos. "Construímos estrategicamente nosso direito de jogar em mercados onde podemos visar lacunas deixadas pelos fornecedores tradicionais de capital, à medida que continuam a diminuir."

"O forte apoio a esta captação de recursos veio de novos e antigos investidores", acrescentou Jon Fox, Sócio e Diretor Global de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores. "Agradecemos a confiança que esta base diversificada de investidores possui no poder da plataforma Värde."

Além de seus principais fundos, a Värde já havia levantado capital dedicado a estratégias direcionadas de investimento na Ásia, Europa, hipotecas, dívida privada, imóveis e financiamento especializado.

A Värde Partners é uma empresa com liderança mundial em investimentos alternativos, com origem em créditos e dificuldades. Fundada em 1993, a empresa investiu mais de US$ 68 bilhões desde o início e administra mais de US$ 14 bilhões em nome de uma base global de investidores. Os investimentos da empresa abrangem crédito corporativo e negociado, imóveis e hipotecas, capital privado e empréstimos diretos. A Värde emprega mais de 300 profissionais em 13 escritórios em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.varde.com.

# # #

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191218005689/pt/

Värde Partners Andrea Raphael, Diretora Global de Comunicações & Assuntos Públicos communications@varde.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.