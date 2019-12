Doze mortos em tiroteio dentro de prisão no Panamá

Doze presos morreram e outros treze ficaram feridos nesta terça-feira em um tiroteio dentro da penitenciária de La Joyita, no Panamá, informou o governo.

O tiroteio ocorreu entre internos do pavilhão 14 da La Joyita, 36 km a leste da Cidade do Panamá.

"Temos doze detentos que perderam a vida, dois que foram levados ao hospital em estado grave e outros onze feridos", disse o subdiretor-geral da Polícia, Alexis Muñoz.

"As causas foram brigas internas".

"Não há relatos de mortos ou feridos entre os agentes penitenciários ou da Polícia Nacional", destacaram as autoridades.

Após o tiroteio, a polícia encontrou "várias armas de fogo" na La Joyita.

No Panamá há cerca de 17 mil presos, e La Joyita, com 3.700 detentos, tem a de maior população carcerária do país.