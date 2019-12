Comunicado do Business Wire :Cloud4C

Cloud4C, um provedor global de serviços gerenciados (Managed Services Provider, MSP) em nuvem, anunciou que alcançou o status de provedor especializado em serviços gerenciados do Microsoft Azure da Microsoft.

A Cloud4C é um dos mais recentes provedores de serviços gerenciados de nuvem do mundo a ser reconhecido como um MSP Expert do Azure. O status de MSP Expert do Azure reconhece um provedor de soluções em nuvem com experiência e diferenciação comprovadas no mercado, apresentando recursos nos serviços do Azure para ajudar clientes a navegar com eficiência na nuvem.

A Cloud4C foi reconhecida como um MSP Expert do Azure com base na experiência da empresa em serviços de modernização de data center, migração e serviços gerenciados em nuvem, serviços de hospedagem SAP, continuidade de negócios, serviços de consultoria, técnicas avançadas de gestão de segurança e metodologias de melhoria constante para clientes do Azure.

A Cloud4C continuará aprofundando sua colaboração com a Microsoft para oferecer serviços completos e permitir que empresas migrem e gerenciem cargas de trabalho no Azure. Com essa colaboração, os serviços de migração da Cloud4C criados para o Azure ajudarão empresas a modernizar seus aplicativos e bancos de dados de forma integrada na nuvem. Com habilidades especializadas para bancos de dados Open Source, como PostgreSQL, MariaDB, MySQL etc., serviços comerciais personalizados de gestão de bancos de dados estão permitindo que empresas se transformem em um modelo econômico, enquanto oferecem flexibilidade e agilidade ao ecossistema de TI dos clientes.

Sridhar Pinnapureddy, fundador e diretor executivo da Cloud4C, disse: "Nossa conquista mais recente é uma prova da profundidade de nossas capacidades e conhecimentos sobre a Microsoft. Temos o compromisso de oferecer resultados de negócios baseados em valores, mantendo-nos fiéis à nossa 'Filosofia de propriedade total'e ajudando empresas a implantar e gerenciar cargas de trabalho de forma integrada no Microsoft Azure. Nosso profundo conhecimento técnico como um MSP Expert certificado pelo Azure permite que clientes se concentrem em suas principais funções de negócios e confiem em nós para gerenciar as dificuldades da nuvem."

Gavriella Schuster, vice-presidente corporativa do programa One Commercial Partner da Microsoft Corp. disse: "Desenvolvemos o programa de provedor especializado em serviços gerenciados do Microsoft Azure para validar e reconhecer nossos parceiros mais bem-sucedidos e qualificados para promover o crescimento dos clientes. Com esse reconhecimento, a Cloud4C demonstrou seu conhecimento e compromisso em fornecer serviços gerenciados de qualidade no Azure."

Com mais de 600 profissionais certificados no Azure e atendendo a mais de 3.500 empresas na nuvem, a Cloud4C está permitindo que clientes façam suas jornadas digitais de forma integrada na nuvem com soluções especializadas nos principais segmentos da SAP: serviços bancários, comércio eletrônico, análise de Big Data, segurança cibernética, bancos de dados Open Source, inteligência artificial e aprendizado de máquina, nuvem híbrida, desenvolvimento e operações (DevOps), automação, Internet das Coisas (Internet of Things, IOT), Blockchain e modernização de aplicativo no Azure.

SOBRE A CLOUD4C

A Cloud4C é uma "Cloud Evolution Partner" (Parceira de Evolução para Nuvem) preferida de 3.500 empresas, incluindo 60 empresas Fortune 500. A Cloud4C tem mais de 1.800 especialistas certificados, com presença em 25 países, gerenciando cargas de trabalho essenciais em plataformas de nuvem pública, privada e híbrida. A Cloud4C prestou um bilhão de horas de serviços gerenciados, com experiência na migração e gestão de mais de 25.000 aplicativos e bancos de dados para a nuvem com AIOps e monitoramento ininterrupto com aprendizado de máquina.

