Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global assinou um acordo de colaboração com a principal firma de prática tributária, a FCA em Niamey, marcando a inauguração da organização no Níger e demonstrando ainda mais seu compromisso de promover uma prática exemplar na África.

A firma foi fundada originalmente como Boisson and Cesar em 1958, Fiduciaire France Afrique (FFA) em 1983 e cresceu para incluir o sócio diretor Nouhou Tari e mais de 40 profissionais. A firma presta serviços de apoio multidisciplinar a entidades no Níger e no resto da África e trabalhou em empresas, bancos e instituições financeiras, projetos e programas de desenvolvimento financiados por um ou mais doadores ou credores e organizações internacionais.

"No mundo atual, o conhecimento técnico por si só não é mais suficiente para atender às necessidades específicas dos clientes, e é por isso que temos o compromisso de oferecer aos clientes as melhores soluções da categoria, além de manter a transparência durante todo o processo", disse Nouhou. "Já temos um relacionamento de trabalho com os parceiros atuais das firmas colaboradoras da Andersen Global na África Ocidental, então estou ansioso para colaborar com pessoas que tenham ideias semelhantes. A colaboração com a Andersen Global reforça nossos valores e nos permite oferecer a nossos clientes os recursos e as ofertas de serviços de uma firma global."

"Temos o compromisso de trabalhar apenas com os melhores, e Nouhou e sua equipe compartilham nossos valores de administração e uniformidade", disse Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "A firma é a maior e com a melhor prática no Níger, e Nouhou é, sem dúvida, um dos profissionais mais reconhecidos no país, além de um dos três representantes do setor privado no Comitê Nacional sobre resoluções de litígios tributários. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a FCA no Níger."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

