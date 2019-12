Comunicado do Business Wire :Audible, Inc.

A Audible, Inc., a maior vendedora e produtora mundial de entretenimento e informação no formato de conteúdo digital falado, anunciou hoje que Bob Carrigan passará a integrar a empresa a partir de 2 de janeiro como diretor executivo, reportando-se ao fundador Don Katz, que se tornará presidente executivo do conselho.

"Bob Carrigan está entre os diretores executivos mais bem-sucedidos, criativos, intelectualmente capazes e inspiradores que já observei ao longo da minha carreira de 20 anos dedicada ao estudo e relato de empresas, e meus 24 anos liderando a Audible", declarou Katz. "Sua boa gestão transformacional como diretor executivo da IDG, potência de serviços globais pioneiros de informação e assinatura, e sua liderança visionária como diretor executivo da Dun & Bradstreet, venerada instituição internacional de dados e análises, comprovam sua rara capacidade de aproveitar grandes ideias e transformá-las em ação centrada no cliente. As duas empresas se tornaram muito mais conectadas para seus clientes e para suas raízes empreendedoras fundacionais, e ambas se transformaram em locais de trabalho mais relevantes."

"Bob e eu trocamos percepções sobre como tornar ideias complexas em clara ação estratégica e tática como verdadeiros confidentes", prosseguiu Katz. "Desde o momento em que Bob e eu nos conhecemos, quando ele era um executivo sênior na AOL há duas décadas, eu o observei revolucionar positivamente o status quo institucional na produção de efeitos mensuráveis e duradouros. Eu não poderia estar mais entusiasmado pelo fato de os astros terem se alinhado para permiti-lo se aventurar em tempo integral na Audible. Bob tem vivido os princípios de pessoas da Audible à sua própria maneira ao longo de três décadas. Receber alguém como Bob no papel de diretor executivo é um salto enorme e emocionante para mim, para nossos funcionários talentosos e comprometidos do mundo todo, para nossos muitos milhões de fiéis ouvintes e os muitos outros milhões que virão."

Como presidente executivo do conselho, Katz trabalhará em estreita colaboração com Carrigan em estratégias abrangentes à medida que Carrigan assumir sua responsabilidade pelas operações globais da empresa. Katz também se concentrará na estratégia global de conteúdo da Audible e nos amplos objetivos de políticas sociais e públicas da empresa em Newark e outros locais.

"A evolução da Audible de uma startup até se tornar uma potência global é um fenômeno empresarial e cultural impressionante", destacou Carrigan. "Eu não poderia me sentir mais honrado e entusiasmado por trabalhar ao lado de Don e das habilidosas pessoas que têm se dedicado para atender a milhões de clientes e tantos de nossos criadores profissionais mais talentosos. Não vejo a hora de fazer parte do próximo capítulo da Audible em sua ascensão rumo ao futuro."

Mais recentemente, Carrigan atuou como presidente executivo do conselho da Genscape, importante fornecedora de dados e análises para os mercados globais de energia, até sua venda para a Verisk Analytics em novembro de 2019. Previamente, Carrigan foi presidente do conselho e diretor executivo da Dun & Bradstreet, onde liderou uma transformação empresarial, tecnológica e cultural que recuperou a emblemática empresa de 177 anos com um crescimento sustentado e lucrativo. Antes disso, Carrigan foi o diretor executivo da IDG, transformando a empresa de uma tradicional editora de obras impressas em uma moderna empresa de mídia e ampliando diversos novos fluxos de receita em 200 países. Carrigan também dedicou quatro anos à America Online Inc. como vice-presidente sênior de marketing interativo, quando comandou o desenvolvimento de negócios para todos os canais de tecnologia. Carrigan é ex-membro e presidente do conselho do Interactive Advertising Bureau (IAB). Estão entre seus reconhecimentos do mercado o Empreendedor Mestre do Ano de Nova Jersey pela Ernst & Young, Influenciador do Mercado e diretor executivo Inovador do Ano para Grandes Editoras Empresariais pela Folio 100.

Antes de fundar a Audible, Katz foi jornalista e autor por 20 anos. Sua obra lhe rendeu um National Magazine Award, um Overseas Press Club Award, o Prêmio Heartland para Não Ficção do Chicago Tribune e uma indicação para um National Book Critics Circle Award, entre outros prêmios. Em 1994, a ideia de Katz de que o futuro da mídia seria transformado por dispositivos de estado sólido onipresentes e superportáteis embalados com o som da cultura levou à criação da Audible. Hoje, a Audible opera nove serviços de áudio Audible fora dos Estados Unidos: audible.co.uk, audible.de, audible.fr, audible.com.au, audible.co.jp, audible.it, audible.ca; e dois serviços na Índia: audible.in e Audible Suno.

Katz também é fundador da Newark Venture Partners, um fundo de investimentos para empreendimentos em estágio inicial e aceleradora de banda ultralarga que busca conectar Newark - a sede global da Audible - à economia de inovação de startups de tecnologia em estágio inicial.

SOBRE A AUDIBLE, INC.

A Audible, Inc., uma subsidiária da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), é a maior fornecedora de conteúdo de áudio falado digital premium, oferecendo aos clientes uma nova forma de melhorar e enriquecer suas vidas todos os dias. O conteúdo da Audible inclui mais de 475 mil programas de áudio de importantes editoras de audiolivros, radiodifusoras, artistas, editoras de jornais e revistas, e fornecedores de informações comerciais.

