Comunicado do Business Wire :Aspect

Aspect anunciou hoje a disponibilidade geral do Aspect Workforce Management? v19 em Microsoft Azure. Isso representa um passo fundamental no roteiro de produtos da Aspect para oferecer seu conjunto completo de soluções de software de centros de atendimento em uma implementação neutra em relação à nuvem, permitindo que as empresas adotem e utilizem software de classe empresarial nas instalações ou no ambiente de nuvem de sua escolha.

"Trabalhando com a Microsoft, aceleramos nosso desenvolvimento cloud WFM para obter a v19 totalmente habilitada em Microsoft Azure", disse Patrick Dennis, presidente e diretor executivo da Aspect. "Este é um passo vital na estratégia da Aspect para permitir que as empresas mantenham controle sobre como os aplicativos são implantados. Ao dar às empresas uma maior escolha e ao tornar o nosso melhor software disponível numa implementação neutra em relação à nuvem, esperamos uma melhor parceria com empresas, como a Microsoft, para satisfazer as necessidades específicas da sua organização".

A Microsoft ja foi usuária da Aspect WFM, operando um centro de atendimento de vários milhares de trabalhadores num ambiente Azure.

"Temos tido muito sucesso usando o Aspect para otimização da mão de obra em nosso centro de atendimento", disse Jeana Jorgensen, Gerente geral de Cloud e IA da Microsoft. "Estamos satisfeitos pela Aspect trazer a sua solução de gestão de mão de obra para o Microsoft Azure. Estamos entusiasmados por trabalhar com eles para levar a solução aos nossos clientes comuns no futuro".

Outras melhorias importantes na v19 de WFM Cloud incluem:

-- Ferramentas aprimoradas de programação e previsão

-- Acompanhamento intra-dia em tempo real, licitação por turnos, negociação por turnos

-- Cenários "e se...?" ilimitados

-- Aplicativo móvel de gestão integrada da mão de obra

-- Roteamento de perfis em qualquer canal, pesquisa, monitoramento e reatribuição de e-mail

-- Treinamneto de gestão de desempenho e suporte a gamificação

-- Melhorias na escalonabilidade, sendo compatível com centros de atendimento muito grandes com mais de 5.000 agentes

Sobre a Aspect

A Aspect tem a missão de simplificar e aprimorar o engajamento do cliente. Nosso software empresarial é utilizado por milhões de agentes a cada ano e ajuda a realizar bilhões de interações com clientes no mundo todo. Equipadas com a última tecnologia, nossas aplicações de otimização de central de contato e força de trabalho ajudam empresas a manterem agentes engajados e oferecerem excepcionais experiências de atendimento ao cliente. Nossas soluções flexíveis e altamente escaláveis de otimização de força de trabalho e gestão de autoatendimento e interação em tempo real estão disponíveis para serem utilizadas nas próprias instalações do cliente ou em qualquer ambiente de nuvem hospedada, privada ou pública. Para saber mais, acessewww.aspect.com.

