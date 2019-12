Produção industrial avança mais que o esperado nos EUA

A indústria dos Estados Unidos registrou avanço na produção em novembro, após o fim da greve nacional no grupo automotivo General Motors, informou o Federal Reserve nesta terça-feira.

Mas mesmo descontando os efeitos da paralisação do trabalho, a produção industrial registrou um lucro sólido após muitos meses com resultados decepcionantes, segundo dados do Fed.

O índice de produção industrial do Fed (banco central) aumentou 1,1%, avançando mais do que o esperado pelos analistas, com o maior aumento desde maio de 2010.

Isso apagou amplamente a queda de 0,9% em outubro.

A produção industrial também cresceu 1,1% no mês, o maior ganho desde fevereiro de 2018, segundo o relatório.

"Esses fortes aumentos em novembro foram devidos, em grande parte, a uma recuperação na produção de veículos automotores e autopeças após o término de uma greve em uma grande fabricante", afirmou o Fed.

Quase 50.000 trabalhadores da GM paralisaram seu trabalho em todo o país em meados de setembro, organizando uma greve de seis semanas, a mais longa greve trabalhista que atingiu a montadora em décadas.