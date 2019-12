Pelo menos 14 civis morreram nesta terça-feira em bombardeios do regime de Damasco na província de Idlib, no noroeste da Síria, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Os bombardeios deixaram também 18 feridos, segundo a mesma fonte, nessa região que continua fora do controle do regime e onde no final de agosto foi aplicado um cessar-fogo, violado regularmente por bombardeios e confrontos há várias semanas.