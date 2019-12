Explosão mata 10 integrantes de família no leste do Afeganistão

Dez membros da mesma família, que seguiam para um enterro no leste do Afeganistão, morreram nesta terça-feira na explosão de uma bomba na passagem de seu veículo, anunciaram as autoridades locais.

"As vítimas são cinco homens, duas mulheres e três crianças da mesma família", declarou Talib Mangal, porta-voz do governador da província de Khost, à AFP.

"Viajavam para a província de Logar para comparecer a um funeral", completou.

O porta-voz da polícia provincial, Adil Haidar, confirmou o incidente e o balanço. O porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi, afirmou que os talibãs colocaram a bomba na beira da estrada.

Os insurgentes não fizeram comentários até o momento.

A situação no Afeganistão continua se deteriorando, inclusive durante as discussões entre Estados Unidos e talibãs sobre uma retirada das tropas americanas do país em troca de garantias de segurança por parte dos insurgentes.

Durante o fim de semana, a imprensa americana informou que Washington contemplava anunciar esta semana a intenção de retirar 4.000 soldados do país, onde atualmente 13.000 militares estão mobilizados.

A província de Khost fica ao sudeste de Cabul, na fronteira com o Paquistão.

Na sexta-feira passada, 10 afegãos, incluindo quatro mulheres e uma criança, morreram no leste do país na explosão de uma bomba na passagem de seu veículo.