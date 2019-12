Explosão em mina de carvão mata 14 trabalhadores na China

Uma explosão de gás em uma mina de carvão na região sudoeste da China matou 14 trabalhadores e duas pessoas continuam presas no local, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira.

A explosão aconteceu durante a manhã na mina de Guanglong, condado de Anlong, na província de Guizhou.

Sete mineiros conseguiram sair da mina, mas dois ficaram presos no local, de acordo com a prefeitura. As operações de resgate prosseguem, informou o governo.

O acidente aconteceu poucos dias depois da inundação de uma mina de carvão na província vizinha de Sichuan, que matou cinco trabalhadores. Treze ficaram presos pela inundação.

Os acidentes são frequentes neste tipo de mina. O carvão é a principal fonte de energia da China.

Em novembro, 15 mineiros faleceram em uma explosão de gás na província de Shanxi (norte). As autoridades alegaram que a tragédia foi provocada por atividades "ilegais".