Comunicado do Business Wire :Walton Global Holdings Ltd.

A Walton Global Holdings Ltd. e suas afiliadas (coletivamente, Walton), uma empresa de investimentos imobiliários e de ativos territoriais com US$ 3,8 bilhões sob sua administração, anunciou seu primeiro fundo de desenvolvimento de terrenos para opção do construtor (Builder Option Land Development, BOLD Fund), que tem como objetivo de investimento a aquisição de terrenos para venda futura a construtores nos Estados Unidos.

O BOLD Fund oferece aos investidores a oportunidade de participar do crescimento atual do mercado de construção residencial nos EUA. O fundo adquirirá propriedades identificadas por grandes construtores de residências nos EUA para projetos de desenvolvimento residencial de curto prazo por meio de uma estratégia de saída predeterminada. Espera-se que o terreno seja vendido aos mesmos construtores em fases, com um cronograma de takedown ajustável e opções de pagamento flexíveis. Prevê-se que os investidores do BOLD Fund receberão distribuições anuais conforme as casas forem construídas e vendidas pelos construtores.

"Nosso novo BOLD Fund oferece aos construtores de residências uma oportunidade de aquisição de terrenos para trabalhar junto com uma empresa internacional de investimento imobiliário e gestão de ativos para garantir um pipeline de terrenos com um pequeno impacto inicial no aporte de capital, durante o que consideramos a maior demanda habitacional da história recente", disse Bill Doherty, diretor executivo da Walton Global Holdings.

De acordo com o Índice do Mercado Imobiliário (Housing Market Index, HMI) da National Association of Home Builders (NAHB) e o presidente da NAHB, Greg Ugalde, desde novembro de 2019, a concorrência está aumentando para lotes de uma família, pois os construtores continuam relatando condições positivas, impulsionadas em parte pelas baixas taxas hipotecárias e pelo crescimento contínuo do emprego.

Há mais de 40 anos, a Walton pesquisa, planeja e estrutura investimentos em terrenos em pré-desenvolvimento localizados nos principais corredores de crescimento nos EUA e no Canadá. A evolução da Walton abriu as portas para a oferta de novos produtos, como o BOLD Fund, criando novas oportunidades para investidores e construtores de residências.

Sobre a Walton Global Holdings

A Walton Global Holdings é uma empresa privada líder global em investimentos imobiliários e gestão de ativos territoriais voltada para terrenos localizados estrategicamente nos principais corredores de crescimento há mais de 40 anos. A empresa administra US$ 3,8 bilhões em ativos imobiliários na América do Norte, em nome de seus investidores e parceiros de negócios. A Walton tem mais de 42.900 hectares de terra sob sua propriedade e administração nos Estados Unidos e no Canadá. Para mais informações, acesse Walton.com.

